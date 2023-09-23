تفاصيل.. استضافة روسيا للمنتدى النووي الدولي للشباب Obninsk NE

بدأت مدينة أوبنينسك بروسيا، مسقط رأس أول محطة للطاقة النووية في العالم أسبوع التعليم النووي أعمال المنتدى النووي الدولي للشباب Obninsk NE.

يشار إلى أن الجهات المنظمة لهذا الحدث هي شركة روساتوم الحكومية والجامعة الوطنية للبحوث النووية «ميفي»، (الجامعة الرائدة في روساتوم) ومعهد أوبنينسك للطاقة النووية.

ومن بين المشاركين في المنتدى طلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا، بالإضافة إلى الباحثين الشباب من أكثر من 70 دولة (بما في ذلك الصين والهند وفيتنام والمجر وكينيا وتركيا وأوزبكستان وجنوب أفريقيا وغيرها).

بالإضافة إلى خبراء معترف بهم دوليًا من المجتمع الأكاديمي والشركات الدولية الكبرى والوكالات الحكومية.

يذكر أن الموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو «التعليم القوي من أجل التنمية المستدامة في العالم».

وبحسب الجهات المنظمة، ستقام جميع الفعاليات والمناقشات في إطار نقاش حيوي وتفاعلي.



ولن يسمح فقط بإجراء مناقشة شاملة للتحديات العالمية وآفاق علوم الصناعة والاتجاهات في إنشاء تقنيات جديدة، ولكن أيضًا سيتيح المجال أمام مناقشة دور جمعيات الشباب في تطوير التعليم النووي المتخصص، وإنشاء بيئة ضمن هذا القطاع يمكن للجميع الوصول.

ومن بين المتحدثين الرئيسيين في المنتدى أليكسي ليخاتشوف المدير العام لشركة روساتوم الحكومية وسما بلباو إي ليون المدير العام للرابطة النووية العالمية وأندريه فورسينكو مساعد رئيس روسيا الاتحادية (أمين المجلس، عضو هيئة رئاسة المجلس) وميخائيل تشوداكوف نائب المدير العام ورئيس إدارة الطاقة النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفلاديمير شيفتشينكو رئيس الجامعة الوطنية للبحوث النووية «ميفي» وغورتينزيا خيمينيس ريفيرا المدير العام للوكالة البوليفية للطاقة النووية (ABEN) وأليكان تشيفتشي رئيس جمعية الصناعة النووية التركية وتشان تشي تخان رئيس معهد فيتنام للطاقة الذرية وفلاديسلاف فاليريفيتش شابشا حاكم منطقة كالوغا وتاتيانا ليونوفا رئيسة بلدية مدينة أوبنينسك ورافائيل تشيزوري رئيس مجلس إدارة جيل الشباب الأفريقي في مجال الطاقة النووية، كينيا ومحمد محرز هوم نائب الرئيس التنفيذي لمجلس شباب بروناي.



يتضمن برنامج المنتدى جلسة عامة بعنوان «تمكين التعليم من أجل غد مستدام للعالم» بمشاركة أليكسي ليخاتشوف، وجلسة بعنوان «الطاقة من أجل الإنسانية: الكشف عن قدرات الطاقة النووية» بمشاركة أناتولي تشوخاريف مدير قسم الأعمال التجارية الدولية والتنمية في شركة «روس إنيرغو آتوم». وفي الجلسة العامة الختامية سوف تلخص أحداث الفعالية تاتيانا تيرنتييفا نائبة المدير العام لشؤون الموظفين في شركة روساتوم الحكومية. ومن المخطط أن يعقد المنتدى في أوبنينسك سنوياً.