مصطفي محمد يقود هجوم نانت لمواجهة لوريان بالدوري الفرنسي

أعلن الجهاز الفني لفريق نادي نانت الفرنسي، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة نظيره لوريان، على ملعب ستاد لا البوجوار في إطار منافسات الجولة السادسة من مواجهات الدوري الفرنسي لكرة القدم بنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

يحتل نادي نانت المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، جمعها من الانتصار في لقاء وحيد والتعادل في مواجهتين وخسارة مثلهم.

تشكيل نانت لمواجهة لوريان بالدوري الفرنسي

يقود مصطفي محمد تشكيل نانت لمواجهة لوريان ومعه في التشكيل دوجلاس أجوستو وشيريفيلا، في تشكيل مكون من:-

في حراسة المرمي ديسكامبس، ودوفيرن وكوميرت وكاستيليتو وميرلين ودجلاس أجوستو وشيرفيلا ومولييه وسيمون وأبلاين ومصطفي محمد.