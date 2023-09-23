رئيس مدينة رأس سدر يفتتح معرض" أهلا مدارس"

افتتح المحاسب علي ابراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر، و سامح محمد علي مدير تموين رأس سدر معرض اهلا مدارس بمكتبة و مطبعة جنوب سيناء بمنطقة السوق التجاري .



وأكد رئيس المدينة أنه بناءاً على توجيهات السيد محافظ جنوب سيناء بإقامة تلك المعارض بصورة منتظمة قبل بدء العام الدراسي لتوفير كافة احتياجات الطلاب وبأسعار مخفضة.

وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد أكد أن المحافظة مستمرة في سداد ٥٠ % من مصروفات المدرسة اليابانية لمساعدة أولياء الأمور ورفع المعاناة عنهم.

مؤكدا توزيع أدوات مدرسية على الطلاب الأكثر احتياجات وذوي الهمم والأيتام، مشدداً على توزيع الكتب المدرسية وانتظام الطلاب بالدراسة وعدم ربطها بالمصروفات المدرسية.