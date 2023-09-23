صور.. إطلاق أول شعلة غاز طبيعي بقرية الاميرية بقنا

ضمن مبادرة "حياة كريمة"..

استقبل أهالى قرية الاميرية التابعة لمركز ابو تشت شمال محافظة قنا، خبر انطلاق اول شعله للغاز الطبيعى فى القرية بالتراب الشديد ، موضحين ان المشروع سيعمل على تخفيف الضغط من على كاهل الأسرة المصرية ويوفر حياة كريمة لسكان القرية.

وأوضح ياسر على السيد من أهالى قرية الأميرة بابو تشت، والتى شهدت إطلاق أول شعلة غاز طبيعي بقرية الأميرة اليوم السبت، وذلك ضمن 30 قرية جرى توصيل الغاز لهم ضمن حياة كريمة بقنا، حيث عبر عن سعادته البالغة بتوصيل خطوط الغاز ووصول الغاز الطبيعى لمنازل القرية، مضيفاً ان تلك المشروعات كانت بمثابة حلم لأهالى القرى بشكل عام و أهالى قريته على وجه الخصوص، قائلا : الحمد لله الحلم أصبح حقيقة فى ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وأوضح حازم يسرى من أهالى قرية الاميرية بأبو تشت ان تشغيل مشروع الغاز الطبيعى بالقرية سيعمل على إنهاء الاعتماد على اسطوانات الغاز الطبيعى التى أصبحت باهظة الكلفة مقارنتا بفاتورة إستهلاك الغاز الطبيعي الشهرية، فضلاً عن الحوادث التى كانت تتم بواسطة الاسطوانات بين الحين والآخر .

وذكر ان من أهم احتياجات القري فى الصعيد بشكل عام، هو مشروع الصرف الصحي والغاز الطبيعى لما لهم من مردود ايجابى على المواطنين بشكل مباشر .

من جهته صرح سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو تشت بقنا، فى تصريحات خاصة " للوفد"، أن عدد الوحدات السكنية التى تم إطلاق الغاز الطبيعي لها اليوم، بلغت 25 وحدة سكنية، مضيفاً إلى أنه من المقرر والمخطط ان يصل عدد الوحدات السكنية التى سيتم توصيل الغاز الطبيعى لها بالقرية لنحو 700 وحدة سكنية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

وأوضح رئيس مجلس مدينة أبو تشت " للوفد" إلى أنه جرى ضخ الغاز الطبيعى للوحدات السكنية التى تم الانتهاء من توصيل الخطوط لها منذ أمس الأول الموافق 22 من سبتمبر من عام 2023، وجرى تشغيل الغاز الطبيعي فى الوحدات السكنية بها اليوم .

وذكر سيد تمساح رئيس المدينة، إلى أن إجمالى أطوال شبكات الغاز الطبيعي التى جرى مدها وتشييدها بالقرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بلغ ما يقارب من 9,2 كم.

وكانت شركة مودرن جاس، عن إنطلاق اول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية الاميرية التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وذلك عقب الإنتهاء من تدفيع الغاز الطبيعي بالقرية المدرجة، ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة).

كما جرى تركيب منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وعدد 2 تعدية دفع أفقي موجه وتنفيذ شبكة ضغط بيني لتشغيل ٧ بار بأطوال 3700 متر، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملي بار بأطوال 5500 متر شاملة فرعات المنازل .

تجدر الإشارة إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 40 جنيهاً شهرياً لمدة 7 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة، ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 700 وحدة سكنية بالقرية ، وبذلك يصبح قد تم تشغيل الغاز الطبيعي لعدد 30 قرية بمحافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ( المرحلة الاولى) ، وجارى التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي.

وناشدت المحافظة المواطنين بالقرية سرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية للاستفادة من هذه الخدمة الحضارية والاجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك .