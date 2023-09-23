سجل المواجهات المباشرة بين بروسيا مونشنجلادباخ ولييبزيج في الدوري الألماني

يحل فريق اف سي لييبزيج في تمام الرابعة والنصف من عصر السبت بتوقيت القاهرة ضيفا ثقيلا على منافسة فريق بروسيا مونشنجلادباخ ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الألماني( البوندزليجا ) على ملعب بروسيا بارك .

يدخل فريق لييبزيج المباراة وهو يملك تسع نقاط من ثلاثة انتصارات وهزيمة وفارق نقطة واحدة عن المتصدر بايرليفركوزن ويسعى لاستكمال انتصاراته بفوز جديد على مونشنجلادباخ .

اما فريق بروسيا مونشنجلادباخ فهو يسعى لتحقيق فوزه الأول في بطولة الدوري حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد نقطتان بعد تعادله في الجولة الرابعة امام دار مشتاد بهدفين لكل فريق والتخلص من عقده ملعبه هذا الموسم حيث خسر الفريق المباراتين اللتين لعبهما على ملعبه .

تاريخ لقاءات بروسيا مونشنجلادباخ و لييبزيج

التقي بروسيا مونشنجلادبخ مع لييبزيج في ١٤ مباراة فاز بروسيا مونشنجلادباخ ثلاث مباريات وفاز لييبزيج في ثمان مباريات بينما تعادل الفريقين ٣ مباريات وسجل مونشنجلادباخ ١٨ هدف بينما سجل لييبزيج ٢٦ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على مونشنجلادباخ فقد كانت سبعة مباريات فاز مونشنجلادباخ في ٣ مباريات وفاز لييبزيج في أربعة مباريات ولم يتعادلا في اي مباراة.

سحل المباريات العشر الأخيرة بين بروسيا مونشنجلادباخ ولييبزيج

٢ ديسمبر ٢٠١٨ لييبزيج - بروسيا مونشنجلادباخ : ٢ / ٠

٢٠ ابريل ٢٠١٩ بروسيا مونشنجلادباخ- لييبزيج : ١ / ٢

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ بروسيا مونشنجلادباخ - لييبزيج : ١ / ٣

١ فبراير ٢٠٢٠ لييبزيج - بروسيا مونشنجلادباخ : ٢ / ٢

٣١ اكتوبر ٢٠٢٠ بروسيا مونشنجلادباخ - لييبزيج : ١ / ٠

٢٧ فبراير ٢٠٢١ لييبزيج - بروسيا مونشنجلادباخ: ٣ / ٢

١١ ديسمبر ٢٠٢١ لييبزيج - بروسيا مونشنجلادباخ : ٤ / ١

٢ مايو ٢٠٢٢ بروسيا مونشنجلادباخ- لييبزيج : ٣ / ١

١٧ سبتمبر ٢٠٢٢ بروسيا مونشنجلادباخ- لييبزيج : ٣ / ٠

١١ مارس ٢٠٢٣ لييبزيج - بروسيا مونشنجلادباخ:٣ / ٠