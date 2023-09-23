التاريخ ينصف بروسيا دورتموند على فولفسبورج قبل مواجهة اليوم في الدوري الألماني

في واحدة من اقوى مواجهات الجولة الخامسة للدوري الألماني يستقبل فريق بروسيا دورتموند فريق فولفسبورج على ملعب سيجنال ايدونا بارك في محاولة من اصحاب الأرض لتحقيق انتصار جديد يقربهم اكثر من قمة الدوري الألماني.

فريق بروسيا دورتموند يحقق نتائج ليست على المستوى المأمول من الفريق المنافس على لقب الدوري كالمعتاد فاسود الفيستفاليا لم يحققوا سوى انتصارين وتعادلين جمع بهم ٨ نقاط وضعته السابع .

اما فريق فولفسبورج فهو يحتل المركز السادس بفارق نقطة واحدة عن بروسيا دورتموند صاحب المركز السادس ويشارك في نفس رصيد النقاط مع لييبزيج و هوفنهايم وعينه على مواصلة النتائج الطيبة ومحاولة اللحاق بركب المقدمة للعودة من الجديد لمسابقة دوري الأبطال في الموسم المقبل مثلما اعتاد في السنوات الأخيرة وخاصة وهو صاخب انجازات جيدة في الدوري الألماني مؤخرا .



سجل المواجهات المباشرة بين بروسيا دورتموند و فولفسبورج

التقي بروسيا دورتموند مع فولفسبورج اجمالا في ٥٤ مباراة فاز بروسيا دورتموند في ٣٣ مباراة و فاز فولفسبورج في ١١ مباراة وتعادلا في ١٠ مباريات وسجل بروسيا دورتموند ١١٧ هدف بينما سجل فولفسبورج ٥٩ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت بروسيا دورتموند مع فولفسبورج على ملعب بروسيا دورتموند فقد بلغت ٢٨ مباراة فاز اصحاب الأرض في ١٩ مباراة وتعادلا في ٥ مباريات فيما فاز فولفسبورج في أربعة مباريات وسجل بروسيا دورتموند ٦٩ هدف بينما سجل فريق فولفسبورج ٢٧ هدف .

سجل المباريات العشر الأخيرة بين بروسيا دورتموند و فولفسبورج

٣ نوفمبر ٢٠١٨ فولفسبورج - بروسيا دورتموند: ٠ / ١

٣٠ مارس ٢٠١٩ بروسيا دورتموند - فولفسبورج : ٢ / ٠

٢ نوفمبر ٢٠١٩ بروسيا دورتموند- فولفسبورج : ٣ / ٠

٢٣ مايو ٢٠٢٠ فولفسبورج - بروسيا دورتموند: ٠ / ٢

٣ يناير ٢٠٢١ بروسيا دورتموند - فولفسبورج : ٢ /٠

٢٤ ابريل ٢٠٢١ فولفسبورج - بروسيا دورتموند: ٠ / ٢

٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ فولفسبورج - بروسيا دورتموند: ١ / ٣

١٦ ابريل ٢٠٢٢ بروسيا دورتموند - فولفسبورج : ٦ / ١

٨ نوفمبر ٢٠٢٢ فولفسبورج - بروسيا دورتموند: ٢ / ٠

٧ مايو ٢٠٢٣ بروسيا دورتموند - فولفسبورج : ٦ / ٠