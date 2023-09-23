بوروسيا دورتموند وفولفسبورج.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع في الدوري الألماني

يتقابل فريقا بوروسيا دورتموند و نظيره فولفسبورج، عصر اليوم، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب "سيحنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري الألماني.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وفولفسبورج في الدوري الألماني

وتنطلق صافرة مباراة بوروسيا دورتموند وفولفسبورج في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم بتوقيت القاهرة وسعودية.

ويتواجد فولفسبورج في المركز السادس برصيد 9 نقاط، ويقع بوروسيا دورتموند في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الألماني.

التشكيل المتوقع لـ بروسيا دورتموند أمام فولفسبورج في الدوري الألماني

في حراسة المرمى: جريجوركوبيل

في الدفاع: جوليان رايرسون، ماتس هوملز، نيكو شلوتربيك، رامي بن سبعيني

في الوسط: يوليان براندت، إمره جان، مارسيل مارسيل سابيتزر

في الهجوم: دونيل مالين، سيباستيان هالر، كريم أديمي