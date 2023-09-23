بدء التسجيل في مبادرة أشبال وبراعم مصر الرقمية بكفرالشيخ

أعلنت محافظة كفرالشيخ، السبت ، التسجيل في مبادرة أشبال مصر الرقمية " المبادرة الثانية"، التي أطلقها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استكمالاً للجهود التي تبذلها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المحافظات، لإعداد كوادر شابه، مؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يتواكب مع مستجدات ومتطلبات التحول الرقمي، وصقل مهارات الشباب المصري، بما يؤهلهم لتنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية، وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتستهدف المبادرة طلاب الصف الأول الإعدادي حتى طلاب الصف الثاني الثانوي، وهي منحة مجانية تقدم للطلاب المتفوفقين، في الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية، والذين يتم اختيارهم على المهارات التكنولوجية الحديثة، جيل جديد في مجال التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هذا بالإضافة إلى برنامج تدريبي خاص لتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية.

وأوضح نائب محافظ كفرالشيخ عمرو البشبيشي، بأنه يتم التسجيل عبر الرابطwww. deci.gov.eg، والاسبقية بالتسجيل، لتبدأ تدريب المختارين خلال شهر أكتوبر المقبل،مؤكداً أن المبادرة تندرج تحت محور بناء الإنسان المصري، أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية.

وأضاف البشبيشي، بأن الوزارة أطلقت مبادرة براعم مصر القرمية والتي تستهدف التلاميذ بالصف الرابع الإبتدائي للصف السادس الإبتدائي، للتقديم عبر www. deci.gov.eg، مرحلة أولى.