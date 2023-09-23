السبت 23 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

كواليس لقاء وزير الخارجية الروسي ونظيره الصربي في الأمم المتحدة

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي ونظيره الصربي

أكد وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، ونظيره الصربي "إفيتسا داتشيتش"، خلال لقائهما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة تنفيذ سلطات كوسوفو لالتزاماتها، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت.

وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد، يوم الجمعة أن موسكو وبلغراد أكدتا التمسك بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 بشأن التسوية في كوسوفو.

وأضاف البيان أنه "تم التشديد على ضرورة تنفيذ بريشتينا لالتزاماتها بشكل كامل ودون أي مماطلة، بما في ذلك إنشاء تجمع للبلديات الصربية في كوسوفو، يمتلك صلاحيات تنفيذية واسعة".

وأشارت الخارجية الروسية كذلك إلى أن الوزيرين بحثا القضايا امدرجة على جدول الأعمال الثنائي والدولي، وأكدا على "السعي المشترك إلى مواصلة التطوير الدينامي للعلاقات الروسية الصربية وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

روسيا تتهم أمريكا وحُلفاءها بالتدخل في شئون أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، أمريكا وحُلفاءها بالتدخل في السياسة الأوكرانية منذ سقوط الاتحاد السوفيتي لفرض سياسات موالية للغرب في كييف، حسبما أفادت صُحف دولة، مساء الأربعاء.

وقال لافروف في اجتماع مجلس الأمن اليوم الأربعاء، إن الغرب هو المسؤول عن زيادة مخاطر الصراع العالمي.

وأضاف أن السلطات الأوكرانية تنتهك حقوق الروس وحرياتهم هناك وهذا يتعارض مع الدستور الأوكراني.

ولفت إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقع مرسومًا يحظر المفاوضات مع روسيا والغرب لم يحرك ساكنًا.

وأكد لافروف أن الولايات المتحدة اختارت المشاركين في قمة الديمقراطية المزعومة على أساس الولاء لها، لافتًا إلى أن روسيا لا ترفض المفاوضات بشأن أوكرانيا.

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