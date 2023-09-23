الإيقاع بتشكيل عصابي للنصب علي المُواطنين ببني سويف

تمكنت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابي ببنى سويف تخصصوا فى إرتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة ببا بمديرية أمن بنى سويف، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، من خلال تدشين العديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى للترويج عن بيع هواتف محمولة بالتقسيط وبأسعار مخفضة، واستقطاب العديد من المواطنين راغبى شراء الهواتف، والتحصيل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (4 هواتف محمولة - 8 شرائح لهواتف المحمول- مبلغ مالى - كمية من مخدرى "الهيروين - الآيس")، وبفحص الهواتف المحمولة تبين وجود (2 محفظة إلكترونية بهما رصيد مالى كما تبين إدارتهم ل10 حسابات على موقع "فيس بوك" وتطبيق "واتس آب" المستخدمين فـى إرتكاب جرائمهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم 24 واقعة نصب بذات الأسلوب، لتحقيق مكاسب مالية وأن المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم بقصد التعاطى.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.