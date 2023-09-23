الشباب والرياضة تشارك في افتتاح ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة

شاركت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، في افتتاح الدورة السابعة من ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"، تحت شعار "الحياة حلوة" ، والتي تقام برعاية فخامة رئيس الجمهورية، و بالتعاون مع مؤسسة ( أولادنا) ووزارات الثقافة والتضامن والسياحة والآثار ، حيث تقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى ، خلال الفترة من ٢١- ٣٠ الجاري .

ويشارك في الفعاليات ٤٢ دولة عربية وأجنبية تضم ( مصر، الصين، روسيا، كينيا، الولايات المتحدة ،بوركينافاسو ، اليونان، بولندا، البرازيل ، الجزائر، الكاميرون ، زيمبابوى، الكونغو ، المغرب ، جنوب أفريقيا ، غانا ، إيطاليا ، مالاوى، تونس ، الهند ، أوكرانيا، ألمانيا، الأردن، السودان، سيريلانكا ، بوتسوانا ، سلوفينيا، الفلبين ، المكسيك ، ماليزيا، بيلاروسيا، سوريا، السعودية، لبنان، الإمارات، ليبيا، أسيتونيا، نيجيريا، اليمن ، فلسطين) .

وتتضمن الفعاليات عروضا فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الأماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة منها دار الأوبرا المصرية ، ساحة مسرح الهناجر، سينما الحضارة، حديقة الأزهر، متحف القوات الجوية ، كلية الفنون الجميلة ، شارع المعز ، الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، العاصمة الإدارية الجديدة، ميدان الألفى، مستشفى سرطان الأطفال، مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ومختلف المراكز الثقافية التابعة لسفارات الدول المشاركة.