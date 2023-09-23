24 محلاً تجاريًا و 5 صيدليات للبيع في مدينة 6 أكتوبر

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، اليوم السبت، عن طرح 12 محلاً تجارياً وصيدلتين بمساحات تتراوح من (19م2 : 96م2).

وأضاف النجار، أنه تم طرح 4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (30م2 : 60م2)، بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الإثنين الموافق 16/10/2023.



كما أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم طرح 12 محلاً تجارياً و 3 صيدليات بمساحات تتراوح من (17م2 : 99م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 31/10/2023.

