24 محلاً تجاريًا و 5 صيدليات للبيع في مدينة 6 أكتوبر
أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، اليوم السبت، عن طرح 12 محلاً تجارياً وصيدلتين بمساحات تتراوح من (19م2 : 96م2).
وأضاف النجار، أنه تم طرح 4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (30م2 : 60م2)، بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الإثنين الموافق 16/10/2023.
كما أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم طرح 12 محلاً تجارياً و 3 صيدليات بمساحات تتراوح من (17م2 : 99م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 31/10/2023.
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