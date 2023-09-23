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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

24 محلاً تجاريًا و 5 صيدليات للبيع في مدينة 6 أكتوبر

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، اليوم السبت، عن طرح 12 محلاً تجارياً وصيدلتين بمساحات تتراوح من (19م2 :  96م2).

وأضاف النجار، أنه تم طرح  4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (30م2 : 60م2)، بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الإثنين الموافق 16/10/2023.

كما أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم طرح 12 محلاً تجارياً و 3 صيدليات بمساحات تتراوح من (17م2 : 99م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 31/10/2023.
 

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