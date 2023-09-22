ثلاثي ريال مدريد يربك حسابات أنشيلوتي قبل ديربي

تسبب ثلاثي ريال مدريد المكون من بيلينجهام وفينيسيوس وكارفاخال ، بـ صدمة قوية للفريق قبل الديربي المرتقب، أمام جاره أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

ويقابل ريال مدريد فريق أتلتيكو مدريد، يوم الأحد المقبل في ديربي العاصمة الإسبانية في قمة الجولة السادسة، من الدوري الإسباني على ملعب ميتروبوليتانو.

غاب الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، عن تدريبات فريقه اليوم الجمعة، في إطار استعدادات النادي الملكي، لمواجهة جاره في الدوري الإسباني.

وكان غياب بيلينجهام، الذي سجل 6 أهداف في المباريات الـ 6 التي خاضها مع المرينجي حتى الآن، هو الخبر المثير للقلق في تدريبات الجمعة.

بيلينجهام

ويأمل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن يتمكن الدولي الإنجليزي من التعافي سريعا بعد أن أفاد الجهاز الطبي، أنه يعاني من مشاكل في المعدة، تطلبت حصوله على راحة يوم الجمعة.

وإذا شعر اللاعب بالتحسن يوم السبت، فسيكون قادرًا على التدرب بشكل طبيعي ومن ثم اللعب يوم الأحد في ميتروبوليتانو.

وينضم الظهير الأيسر كارفاخال إلى قائمة المصابين، بعد تأكد غيابه عن مواجهة أتلتيكو مدريد، إلى جانب التركي أردا جولر والحارس البلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي إيدير ميليتاو.

كارفاخال

وذكرت مصادر أن الإسباني، سيخضع لعملية تعافي بهدف عودته في 30 سبتمبر المقبل، ليشارك أمام جيرونا في الدوري.

وتعرض كارفاخال للإصابة بعد مباراة فريقه أمام ريال سوسيداد يوم الأحد الماضي، وهو ما جعله يغيب عن مباراة يونيون برلين، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ولم يصدر الفريق حتى الآن تقريرًا طبيًا بشأن حالته.

فينيسيوس

بالنسبة إلى البرازيلي فينيسيوس، ترك المدرب كارلو أنشيلوتي الباب مفتوحا أمام مشاركته في ديربي مدريد، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة سيلتا فيغو بالدوري الإسباني.

ورغم مشاركة البرازيلي في الجزء الأول من تدريبات ريال مدريد اليوم، إلا أن وسائل إعلام إسبانية، أكدت أن حظوظه ضئيلة في الانضمام إلى الديربي.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا وبرشلونة حامل اللقب الموسم الماضي، بعد خمس جولات من المسابقة.