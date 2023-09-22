روسيا تدعو أمريكا للمُصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

دعت "روسيا" الحكومة الأمريكية لإعادة النظر في موقفها واتخاذ خطوات عاجلة للمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين خلال مؤتمر حول المساعدة في دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في نيويورك، يوم الجمعة: "ندعو الحكومة الأمريكية إلى إعادة النظر في مواقفها واتخاذ كافة الخطوات الضرورية للمصادقة على المعاهدة دون أي مماطلة".

وأضاف: "نوجه دعوتنا كذلك إلى الدول السبع الأخرى التي يتوقف عليها دخول المعاهدة حيز التنفيذ".

يُذكر أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تم توقيعها في عام 1996 من قبل 187 دولة في العالم، ولم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن لعدم المصادقة عليها من بعض الدول.

ولدخول المعاهدة حيز التنفيذ يجب أن تصادق عليها الولايات المتحدة والصين ومصر والهند وإيران وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان.

روسيا تُعلن إسقاط مُسيّرتين أوكرانيتين في سماء بيلجورود وكورسك

أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، إحباط محاولتين لنظام كييف مهاجمة أهداف على الأراضي الروسية باستخدام طائرتين مسيرتين، ودمرتهما منظومات الدفاع الجوي الروسية في مقاطعتي بيلغورود وكورسك، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.

قالت الوزارة: "حوالي الساعة 15:30 بتوقيت موسكو في 22 سبتمبر، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة، حيث رصدتها منظومات الدفاع الجوي ودمرتها فوق أراضي مقاطعة كورسك".

ذكرت الوزارة في بيان منفصل أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية أخرى اليوم حوالي الساعة 17:00 فوق مقاطعة بيلغورود.

شنت القوات الأوكرانية، بعد ظهر اليوم الجمعة، هجومًا صاروخيًّا على مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول بجمهورية القرم.