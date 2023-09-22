مياه الفيوم تواصل أنشطتها التوعوية المتنوعة بمختلف القرى

صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الفيوم ان إدارة التوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام قامت بعدة نشاطات متنوعة بمختلف قرى ومراكز المحافظة .

واوضح أن إدارة التوعية نفذت ندوة توعية مائية بالتعاون مع القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بالفيوم للسيدات المترددات على القافلة بقرية مطول بمركز اطسا بهدف رفع الوعي المائي وترشيد الاستهلاك والحفاظ على مواردنا المائية من التلوث والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي ، وتعريفهم بالقطع الموفرة كأحد أهم الوسائل لترشيد استهلاك المياه ، علاوة على تنفيذ ورشة لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة.

واشار " النجار" الى أنه تم تنفيذ حملة استطلاع راي ميداني للعملاء بقرية هوارة المقطع التابعة لمركز الفيوم وحملة طرق أبواب بقرية الناصرية بمركز ابشواي لمعرفة آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة من الشركة لعملائها والاستمتاع لشكواهم ومقترحاتهم ، وتعريفهم بآلية ومنظومة الشكاوي المقدمة من الشركة لخدمة عملائها .

وأكد على أهمية نشر ورفع الوعي المائي لدى كافة فئات المجتمع بمختلف أعمارهم وفئاتهم وتغيير السلوكيات الخاطئة التي من شأنها إهدار مياه الشرب مثل ، رش الشوارع وري الأراضي الزراعية والوصلات الخلسة وغسيل السيارات وغيرها من طرق الاهدار ، لضمان استمرارية ووصول الخدمة لكافة للمواطنين بمختلف أطراف المحافظة.

صيانة المحطات

وكان المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قد عقد سابقا اجتماعاَ بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة ، وبحضور المهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم والمهندس مسلم محمود عبد الغنى من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وبحضور الساده المهندسين بالشركه القابضة المهندس احمد علي والمهندس ناصر طه والمهندس احمد حسين مسئولي قطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي والمهندسة عفاف فكري مدير عام الإدارة العامة للمشروعات والمهندس محمد طه بالجهاز التنفيذي بالهيئة القومية وممثلين عن شركات المقاولات المنفذة للأعمال .

خلال الاجتماع تم مناقشة معوقات التشغيل ونهو أعمال التطوير و التوسعات والاحلال والتجديد وأعمال الصيانة لمحطات معالجة الصرف الصحي باطسا ، وتطون ، والعجميين للعمل بكامل طاقتها

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