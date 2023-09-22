80 ألف جنيه ارتفاعاً في أسعار سيارات بي واي دي F3

أعلنت شركة الأمل للسيارات، وكيل علامة بي واي دي الصينية في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الصينية المجمعة محلياً موديل 2024.

وشهدت القائمة زيادة سعرية على سيارات "بي واي دي f3 مانيوال"، و"بي واي دي f3 أوتوماتيك".

وبلغ مقدار الزيادة الجديدة على الفئة المانيوال 40 ألف جنيه وعلى الفئة الأوتوماتيك نحو ٨٠ ألف جنيه وفقاً للقائمة السعرية الجديدة.



أسعار سيارات بي واي دي موديل 2024



وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية الأسعار الجديدة لسيارات بي واي دي f3 موديل 2024 في مصر والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.



- بي واي دي f3 مانيوال 490 ألف جنيه

بي واي دي f3 أوتوماتيك 590 ألف جنيه

جدير بالذكر أن السيارة بي واي دي f3 تتوافر بمُحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، يُوَلِّد قوة 108 أحصنة عند 5800 دورة بالدقيقة، و145 نيوتن متر من عزم الدوران عند 4800 دورة بالدقيقة، ويتصل المُحرك بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيكي من 4 سرعات، وتتمكن المنظومة من التسارع من الثبات وحتى 100 كم/ ساعة في 12.1 ثانية.