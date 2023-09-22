الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

في إطار مبادرة "صيف شبابنا" ...

الشباب والرياضة تنظم ندوة توعوية تحت شعار "مواجهة الإنحرافات السلوكية" بدمياط

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بالتعاون مع محافظة دمياط ندوة توعوية تحت شعار "مواجهة الإنحرافات السلوكية" ، ضمن خطة أنشطة النادي الثقافي وبمشاركة أعضاء الأندية الثقافية بمركز شباب مدينة دمياط ، وذلك في إطار مبادرة "صيف شبابنا".

وتهدف  الندوة إلى تعريف الشباب بدورهم في الحد من هذه السلوكيات نحو الإتجاه الأفضل الذي يرقى بالمجتمع.

وحاضر فيها هاني عوض مدرب معتمد ، حيث تناول مفهوم الإنحرافات السلوكية، أشكال ومظاهر السلوكيات التي تؤدي إلى تفكك المجتمع ، تنمية الوازع الديني لدى الشباب ، ضرورة الإقتداء بأخلاق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم للتغلب على هذه الإنحرافات وتقويمها.

وأوضح خلال الندوة وسائل مواجهة هذه الإنحرافات والعادات الدخيلة على المجتمع وكيفية التغلب عليها.

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