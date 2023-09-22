الشباب والرياضة تنظم ندوة توعوية تحت شعار "مواجهة الإنحرافات السلوكية" بدمياط

في إطار مبادرة "صيف شبابنا" ...

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بالتعاون مع محافظة دمياط ندوة توعوية تحت شعار "مواجهة الإنحرافات السلوكية" ، ضمن خطة أنشطة النادي الثقافي وبمشاركة أعضاء الأندية الثقافية بمركز شباب مدينة دمياط ، وذلك في إطار مبادرة "صيف شبابنا".

وتهدف الندوة إلى تعريف الشباب بدورهم في الحد من هذه السلوكيات نحو الإتجاه الأفضل الذي يرقى بالمجتمع.

وحاضر فيها هاني عوض مدرب معتمد ، حيث تناول مفهوم الإنحرافات السلوكية، أشكال ومظاهر السلوكيات التي تؤدي إلى تفكك المجتمع ، تنمية الوازع الديني لدى الشباب ، ضرورة الإقتداء بأخلاق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم للتغلب على هذه الإنحرافات وتقويمها.

وأوضح خلال الندوة وسائل مواجهة هذه الإنحرافات والعادات الدخيلة على المجتمع وكيفية التغلب عليها.