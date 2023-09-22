في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وتنفيذاً لخطة الأنشطة التي وضعتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والتي تتعاون في تنفيذها مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد اثامت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة ورشة حكى بعنوان "أخلاق رسول الله بعد الرسالة"، وقد تم ناقش الشيخ عبد الرحمن مسعود هذه الورشة.

تهدف هذه الورشة إلى تعزيز القيم الأخلاقية لدى الأطفال والشباب، وتعريفهم بأخلاق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته النبوية. يتم تحقيق ذلك من خلال عرض السيرة النبوية والتركيز على القيم والمبادئ التي دعا إليها الرسول الكريم وعاش بها في حياته اليومية.

تم تقديم المحاضرة من قِبل الشيخ عبد الرحمن مسعود، الذي اختص بشرح ومناقشة الأخلاق التي تمتاز بها شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتناول المحاضر مفاهيم مثل الصدق، الأمانة، الرحمة، التسامح، العدل، والأخلاق الحميدة الأخرى التي تشكل الأساس للسلوك الحسن والتعامل مع الآخرين بمرونة وحسن تصرف.

شهدت الورشة حضوراً كبيراً من الأطفال والشباب الراغبين في تعلم القيم الأخلاقية وتطبيقها في حياتهم. وتميزت الورشة بأسلوبها التفاعلي حيث تم إشراك المشاركين في نقاشات وأنشطة متنوعة لتعزيز فهمهم وتطبيق الأخلاق النبوية في حياتهم اليومية.

تؤكد مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة، والتي تعتبر من الهيئات الثقافية المهمة في المنطقة، على دورها في توعية الأطفال والشباب بالقيم الأخلاقية الإسلامية، وتشجيعهم على الاقتداء بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تعد هذه الورشة إضافة قيمة للمنطقة وتساهم في ترسيخ القيم الأخلاقية وتوعية الشباب بأهمية السلوك الحسن والمعاملة اللطيفة. وتعكس التعاون المشترك بين الهيئات الثقافية في هذه الفعاليات المهمة، وتوفر فرصة للشباب لاكتساب المعرفة وتطوير مهاراتهم الاجتماعية والأخلاقية.

"أخلاق رسول الله بعد الرسالة" ورشة حكى في مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة

"أخلاق رسول الله بعد الرسالة" ورشة حكى في مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة

"أخلاق رسول الله بعد الرسالة" ورشة حكى في مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة

"أخلاق رسول الله بعد الرسالة" ورشة حكى في مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة