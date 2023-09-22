عقد تدريبات مكثفة لتطبيق معايير إدارة المعلومات بمستشفيات قنا

عقدت إدارة الجودة بمديرية الصحة تدريبات مكثفة علي مدار تلاثة أيام، تجريبا مكثفا لأعضاء فرق الجودة بالمستشفيات العامة والمركزية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بقنا، حول إدارة المعلومات وتحليل البيانات والمؤشرات بالمستشفيات.

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا أن التدريب الذي قدمه طه عبدالرحيم بالإدارة العامة للجودة بالوزارة وفي حضور فريق الجودة بالمديرية قد ناقش العديد من المواضيع ومنها :

* كيفية تطبيق معايير إدارة المعلومات الصادرة من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية

* الإدارة الصحيحة للملف الطبي للمريض بما يحقق أمان وجودة الخدمة الطبية المقدمة

* كيفية تحليل البيانات و المؤشرات للمساعدة في تحسين جودة الخدمات المقدمة ومعرفة أوجه القصور لمعالجتها

* إمداد ادارة المستشفي بالمعلومات و المؤشرات اللازمة للمساعدة في إتخاذ القرار المناسب.

فيما أشارت الدكتورة بسمة زكي مدير إدارة الجودة بالمديرية أن الدورة قد دعمت تطوير العاملين بالقطاع وتحسين الآداء الخاص بهم ورفع المستوي الفني لهم بما يساهم في رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.

وذلك بما يدعم توجهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة الإرتقاء بالمنظومة الطبية وتحسين خدماتها.