تعليم الدقهلية تحقق المركز الأول فى مسابقة "الاسبوع العربى للبرمجة"

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج مسابقة الاسبوع العربى للبرمجة، والمقامة تحت عنوان "اللغة العربية والإبداع الرقمى"، والتى شارك فيها أكثر من مليون مشارك من المعلمين والطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وفازت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بالمركز الأول على مستوى الوطن العربى.

ومن جانبه قدم ناصرشعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية التهنئة لفريق التحدى بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا غرب المنصورة بقيادة الدكتورة منى حسنى عبد اللطيف مدير المركز الاستكشافي بغرب المنصوره التعليمية لحصوله على المركز الأول جمهورى

كما قدم شعبان التهنئة والشكر والتقدير للمشرف العام الدكتور عصام عمارةمديرعام التعليم العام ولمنسق الدعم وتواصل المعلمين بالمديرية و داليا شعبان ولمنسقى الدعم وتواصل المعلمين بالإدارات التعليمية على جهودهم متمنيا لهم دوام التميز والرقى والإبداع وحصد العديد والعديد من الإنجازات.

ويهدف الأسبوع العربي للبرمجة إلى مساعدة المجتمع العربي وخاصة جمهور المعلمين والتلاميذ (من 8 سنوات إلى 18 سنة) وكل المهتمين بعلوم البرمجة إلى إبراز طاقاتهم وقدراتهم وخصوصا أن لغة البرمجة و تطبيقاتها أصبحت تدير عالمنا وتحلّ المشاكل من حولنا، لذلك جاءت فكرة الأسبوع العربي للبرمجة لتوفير بيئة تعليمية بأسلوب ممتع ويسير يساعد في تعليم أساسيات البرمجة للناشئين لتكون فرصة أمامهم لفتح آفاق نحو تخصّصات جديدة عبر إشراكهم بمسابقات البرمجيات الشيّقة والممتعة، كما يهدف الأسبوع العربي للبرمجة إلى توفير بيئة مناسبة لتبادل الخبرات في مجال تعليم البرمجيات، وهو ما سيساهم في نشر ثقافة علوم البرمجة و فروعها كالذكاء الاصطناعي و التعلم الآلي... ، إضافة إلى ذلك يحدد الأسبوع العربي للبرمجة في كل دورة موضوعا من مشاغل حياتنا اليومية يكون محورا لمنافاسات تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة باستخدام البرمجيات الحديثة .