برشلونة يحصن نجومه من أطماع المنافسين

قررت إدارة نادي برشلونة الإسباني، تبني سياسة جديدة فيما يتعلق بعقود لاعبي الفريق، بهدف حماية نجومها من أي محاولات لاستقطابهم من قبل الأندية الأخرى.

وكان أليخاندرو بالدي، الظهير الأيسر لبرشلونة، آخر المنضمين إلى قائمة اللاعبين الذين لديهم شرط جزائي بمليار يورو في البلوجرانا، بعد تجديد عقده مع الفريق حتى صيف 2028.

بالدي

وتضم القائمة بجانب بالدي 7 لاعبين من الفريق الأول للمدرب تشافي هيرنانديز، فيما ضمت لاعبا من صفوف الكاستيا لم يشارك مع الفريق الأول حتى الآن.

ويحتل بيدري جونزاليس، في مقدمة اللاعبين حيث يكون أول من يحصل على عقد يتضمن شرط جزائي بقيمة مليار يورو في العام 2021.

ثم يأتي أنسو فاتي اللاعب المعار إلى برايتون الإنجليزي، في المركز الثاني عندما جدد عقده مع برشلونة في 20 أكتوبر 2021، حيث يسعى النادي لإبعاد أطماع الفرق الأخرى عنه.

وحل فيران توريس، الجناح الإسباني، البالغ من العمر 23 عامًا، في المركز الثالث في قائمة المليار بعد انضمامه إلى فريق برشلونة في ديسمبر 2021 قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

كما وضع النادي الكتالوني شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو في عقود الأوروجوياني رونالد أراوخو القائد الثالث للفريق، والنجم البرازيلي رافينيا المنضم للفريق قادما من ليدز يونايتد في يوليو 2022، إضافة إلى المدافع الفرنسي جول كوندي الذي ووصل من إشبيلية في صيف 2022، والدولي الإسباني الشاب جافي.

كما ضمت الاعب نوح درويش صاحب 16 عاما، الذي انضم إلى الفريق في الصيف الماضي قادما من فرايبورج الألماني، رغم أنه لم يشارك مع الفريق الأول حتى الآن.