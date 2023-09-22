"تضر بالعلاقات".. روسيا تندد بتصريحات رئيس كوريا الجنوبية في الأمم المتحدة

أبلغ نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، سفير كوريا الجنوبية لدى موسكو، احتجاج بلاده الشديد إزاء تصريحات رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون سيوك يول في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي من شأنها أن تضر بالعلاقات بين الدولتين.

وأفادت الخارجية الروسية في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ بأن "رودينكو أبلغ سفير كوريا الجنوبية لي دو هون خلال لقاء مشترك بأن تصريحات التي أدلى بها الرئيس يون تجاه روسيا خلال خطابه في الجزء الرفيع المستوى من الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة غير ودية على الإطلاق وتسبب في حدوث ضرر جسيم للعلاقات الروسية - الكورية الجنوبية".

وأعربت الخارجية الروسية عن أسفها الشديد إزاء بناء الجانب الكوري الجنوبي سياسته تجاه روسيا على أساس التكهنات والمراهنات، ما يؤدي إلى خلق أجواء غير مواتية لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين، مشيرة إلى أن السفير هون، وعد بإبلاغ سلطات بلاده على الفور بموقف الجانب الروسي إزاء هذه التصريحات.

وأضافت الوزارة أنه تم خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع في شمال شرق آسيا.

وكان رئيس كوريا الجنوبية قد قال في وقت سابق خلال خطاب ألقاه في الأمم المتحدة، إن "بلاده تعتبر إمدادات الأسلحة الكورية الشمالية مقابل التكنولوجيات العسكرية الروسية بمثابة "استفزاز مباشر".

ومن جانبها، كررت السفارة الروسية في سول أن موسكو تفي بجميع التزاماتها الدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعلاقات مع كوريا الشمالية "الجارة الجيدة والشريكة القديمة".

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