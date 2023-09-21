التعاون العسكري بين بيونج يانج وروسيا يثير قلق كوريا الجنوبية وأمريكا

أقامت الولايات المتحدة تحالفا ثلاثيا مع اليابان وكوريا الجنوبية لمواجهة كوريا الشمالية والصين وعززت تعاونها العسكري مع الدولتين، بينما كثفت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية والنووية تجاه اليابان وكوريا الجنوبية

وقام مؤخرا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون بزيارة تاريخية إلى موسكو، وسط تحذيرات وتهديدات من أمريكا وحلفائها، من حصول بيونج يانج على أسلحة متطورة وتكنولوجيا متقدمة من موسكو.

وحذر رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول من التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية، وقال إنه يخالف قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعقوبات الدولية. وأضاف أن المجتمع الدولي سيتحد بشكل أكبر للتصدي لهذه الخطوة.

وأعلن عزمه طرح هذه المسألة مع قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وتخشى كوريا الجنوبية أن يؤدي التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية إلى تزويد كوريا الشمالية بالذخيرة والتكنولوجيا لتحديث أسلحتها الموجهة ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

كما تقلق من أن تستغل روسيا هذا التعاون لتعزيز جهودها الحربية في أوكرانيا وتواجه كوريا الجنوبية تحديات في التصدي لهذه التطورات، خصوصًا في ظل تدهور علاقاتها مع كوريا الشمالية وانقطاع حوارها معها.

وتأمل كوريا الجنوبية في استئناف حوار سلام مع كوريا الشمالية، وتدعم حل الدولتين لإنهاء الصراع في شبه الجزيرة، وتؤكد على دور الأمم المتحدة في دعم جهود التفاهم والتعاون في المنطقة.