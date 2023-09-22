الأهلي يتحدى "حرب الشائعات".. ويعدل لائحة دوري الأبطال

رفع مسؤولو الأهلي راية التحدي في مواجهة حرب الشائعات التي يتعرض لها الفريق في المرحلة الأخيرة بعد خروج بعض الشائعات حول مشادات بين اللاعبين وتغريم محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم الفريق لخروجه عن النص.



وأكد خالد بيبو مدير الكرة بالقلعة الحمراء أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول تغريم كهربا بسبب عدم التزامه أو خروجه عن النص بسبب السهر في أحد الفنادق.



حقيقة تغريم كهربا



وأوضح بيبو أن الحديث عن تغريم كهربا هدفه الرئيسي هز استقرار الأهلي في بداية الموسم من خلال الشائعات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة.



وامتدت الشائعات إلى الحديث عن وجود مشادات بين اللاعبين على رأسها مشادة محمد الشناوي حارس المرمى ومحمد عبد المنعم مدافع الفريق والتي كانت مجرد عتاب بين اللاعبين على إحدى الكرات.



ويواصل الفريق تدريباته استعداداً لخوض مباراة سان جورج الإثيوبي المقررة بعد غدٍ الأحد في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز العريض على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 4-0 في الجولة الأولى للدوري.



تعديل لائحة الفريق في دوري الأبطال

وقرر مسؤولو الأهلي تعديل لائحة الفريق في دوري أبطال أفريقيا من أجل تحفيز اللاعبين قبل انطلاق المشوار القاري والحفاظ على لقب دوري الأبطال.



وحصل مسؤولو الأهلي على موافقة رسمية بحضور 30 ألف مشجع في لقاء سان جورج الإثيوبي ، وتم فتح باب الحجز لتذاكر المباراة بشكل رسمي.

