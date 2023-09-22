شعبة الخضروات تفجر مفاجأة عن أسعار البصل

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن أسعار البصل ستشهد انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل، متوجهًا بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي على استجابته لمطالب الشعبة لوقف التصدير بهدف خفض الأسعار.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الخضروات اليوم الجمعة في سوق العبور.

اسعار الخضروات

أسعار الخضروات

كيلو الطماطم:- من 10 لـ 14 جنيهًا.

كيلو البطاطس:- من 8.5 لـ 12.5 جنيهًا.

كيلو البصل:- من 17 لـ 23 جنيهًا.

كيلو الكوسة:- من 6 لـ 9 جنيهًا.

كيلو الفاصوليا:- من 24 لـ 30 جنيهًا.

كيلو الباذنجان البلدي:- من 3 لـ 4.5 جنيه.

كيلو الباذنجان الرومي:- من 2.5 لـ 3.5 جنيه.

كيلو الباذنجان الأبيض:- من 3 لـ 4.5 جنيهات.

كيلو الفلفل الرومي البلدي:- من 8 لـ 12 جنيهًا.

كيلو الفلفل الحامي البلدي:- من 8 لـ 12 جنيهًا.

كيلو الفلفل الألوان:- من 24 لـ 34 جنيهًا.

كيلو الملوخية:- من 2.5 لـ 4.5 جنيهات.

كيلو الخيار الصوب:- من 9 لـ 13 جنيهًا.

كيلو الخيار البلدي:- من 7 لـ 10 جنيهات.

كيلو البامية:- من 29 لـ 35 جنيهًا.

كيلو القلقاس:- من 5 لـ 10 جنيهات.

كيلو البطاطا:- من 4 لـ 6 جنيهات.

كيلو الثوم:- من 24 لـ 30 جنيهًا.

كيلو اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

كيلو البنجر:- من 3 لـ 5 جنيهات.

الخس الكابوتشي:- من 3 لـ 5 جنيهات.

كيلو الزيتون التفاحي:- من 26 لـ 34 جنيهًا.

كيلو الزيتون العزيزي:- من 26 لـ 34 جنيهًا.