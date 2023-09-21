رئيس الوزراء يتفقد مسجدا وكنيسة يتم إنشاؤهما بمدينة نويبع





في إطار متابعته لموقف تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمدينة نويبع، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سير العمل بمشروعي إنشاء مسجد، وكنيسة على الطريق الدائري لمدينة نويبع، داخل الحيز العمراني للمدينة، لخدمة الأهالي.



وتفقد مدبولى ومرافقوه أعمال تنفيذ مسجد الصديق الذي تنفذه الهيئة العربية للتصنيع، على مساحة أرض تم تخصيصها من أملاك الدولة بالمجان لصالح وزارة الأوقاف لإقامة المسجد وملحقاته. كما تابع سير العمل بكنيسة نويبع، التي تم تخصيص الأرض لها من أملاك الدولة، بالمجان، لصالح طائفة الأقباط الأرثوذكس.