أزمة صناعة السيارات ما بين زيادة المعروض وتراجع بالمبيعات

يواجه قطاع السيارات حول تحديات مع قرب انتهاء العام، بسبب وفرة السيارات في السوق وفشل الطلب في مواكبة العرض، وكشفت تقديرات المنظمة الدولية لمصنعي السيارات، أن مستوى إنتاج سيارات الركاب حول العالم وصل إلى نحو 67 ملايين سيارة في عام 2019.

صناعة السيارات

وعرض برنامج "المراقب"، على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: "أزمة صناعة السيارات العالمية.. زيادة في المعروض وتراجع بالمبيعات"، ووصلت المبيعات في عام 2019 إلى 64 ملايين سيارة، إلا أن الأمر لم يتوقف بعد، ومع حلول عام 2020 حدث تدهور كبير، ورغم أنه جرى إنتاج 56 ملايين سيارة إلا أنه جرى تحقيق مبيعات بنحو 54 ملايين سيارة.

وذكر التقرير، أنه بحلول عام 2021 شهدت صناعة السيارات تحسنا طفيفا بعد معاناة دامت لنحو عامين، حيث أظهرت أرقام المنظمة ارتفاع عمليات إنتاج سيارات الركاب إلى 57 ملايين سيارة في حين بلغت المبيعات مستوى 54 مليونا و400 ألف سيارة.

ومع بدء تخلص العالم من قيود كورونا في عام 2022 وعودة دورة العمل إلى مسارها الطبيعي بدأت صناعة سيارات الركاب تستعيد عافيتها وبدأ المعروض من السيارات الجديدة يتحسن أيضا، إذ تم خلال العام المذكور إنتاج 61 ملايين و500 ألف سيارة وبيع 57 مليونا و400 ألف سيارة، لتحافظ الأسعار على مستوياتها المرتفعة بسبب عدة عوامل أهمها ارتفاع تكلفة مواد التصنيع والمكونات مثل الفولاذ وارتفاع تكاليف الطاقة.

