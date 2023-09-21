تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة الحاجة زغلولة أثناء الصلاة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس المتهم بإمهاء حياة الحاجة زغلولة والمعروفة إعلاميًا بـ مسنة أوسيم، وشقيقته ونجلها بتهمة الاشتراك في الجريمة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت منطقة أوسيم في محافظة الجيزة، شهدت جريمة بشعة حينما أقدم مسجل خطر على إنهاء حياة مسنة تدعى الحاجة زغلولة في العقد السابع من عمرها، وكانت تعيش تلك المسنة وحيدة داخل منزلها في منطقة القيراطين، حينما تسلل ذلك الشخص إليها لسرقة مشغولاتها الذهبية التي تملكها، وفور اكتشافها أمره أثناء أدائها صلاة العشاء، حاولت المسنة محاولة بائسة للدفاع عن نفسها ولكنها لم تستطع، بعدها أقدم المتهم بالاعتداء عليها بأماكن منفرقة بالجسد، بعدها سحلها لدورة المياه ثم أقدم على قتلها ولاذ بالفرار.

البداية كانت بورود بلاغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز، تفيد بالعثور على جثة والدتها مقيمة بذات العنوان، داخل الشقة محل سكنها وبها عدة جروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، واكتشافها سرقة مشغولاتها الذهبية.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق مركبة توك توك، له معلومات جنائية مقيم بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظرًا لعلمه بإقامة المجني عليها بمفردها واحتفاظها بمشغولات ذهبية فعقد العزم على سرقتها، وتوجه إلى محل إقامتها وتعدى عليها بالضرب باستخدام كرسي خشب، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها وقام بالاستيلاء على مشغولاتها الذهبية.

وأضاف المذكور باستعانته بشقيقته ونجلها سائق مركبة توك توك، له معلومات جنائية مُقيمان بدائرة المركز، للتصرف في المسروقات تم ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال مرتكب الواقعة أيداها، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لـ 3 أشخاص سيئ النية مقيمون بدائرة المركز تم ضبطهم، وكذا ضبط المسروقات المستولى عليها الخاصة بالمجني عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.