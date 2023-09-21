محافظ الوادي الجديد يشارك في مهرجان النباتات الطبية والعطرية بالفيوم

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، في فعاليات المهرجان الثاني للنباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيوم، و الذى نظمته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" مصر، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ،بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور عادل عبد العظيم، ممثلاً السيد القصير وزير الزراعة، وطارق أبو بكر رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري. وبالنسبة للمحاصيل الزراعية، المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية المحاصيل البستانية "زان"، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، وبلال حبشي، نائبا عن محافظ بني سويف فعاليات الدورة الثانية من مهرجان النباتات الطبية والعطرية ولفيف من نواب المحافظين ورؤساء الهيئات والمزارعين.

و استعرض المحافظ خلال كلمته، جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة، مؤكداً أن المحافظة تهتم بالقطاع الزراعي كأساس لكافة مجالاتها التنموية، معربًا عن استعداد المحافظة للتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، لإطلاق مبادرة لزراعة 20 ألف فدان بالنباتات الطبية والعطرية، وتقديم التسهيلات اللازمة بهذا الشأن، وكذا استعداد المحافظة لاستضافة فعاليات مؤتمر النباتات الطبية والعطرية في دورته الثالثة على أرض المحافظة في العام القادم.

وعلى هامش الفعاليات، تفقد المحافظ وضيوف المهرجان معرض النباتات الطبية والعطرية ومنطقة بازارات الحرف اليدوية، كما تم تكريم داعمي ورعاة المهرجان، وتسليم الجوائز للفائزين في المسابقات.

وأعرب اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن اهتمامه الشديد بتنمية قطاع النباتات الطبية والعطرية، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل للشباب والحفاظ على التنوع البيولوجي في المنطقة. وأشار إلى توفير جميع سبل الدعم والتسهيلات للمزارعين وتشجيعهم على زراعة هذه النباتات المفيدة، وذلك من خلال توفير الأراضي المناسبة وتوزيع البذور وتقديم الإرشادات الفنية اللازمة.

وأثناء كلمته في المهرجان، أشاد اللواء محمد الزملوط بالفكرة المبتكرة للمهرجان وأهميته في تعريف الناس بالنباتات الطبية والعطرية وزيادة الوعي بفوائدها الصحية والاقتصادية. وأعرب عن تحية ودعم المحافظة لهذه المبادرة، وأكد على أن المحافظة ستعمل على دعم هذه الصناعات وتشجيع المزارعين لزراعة هذه النباتات وتطوير الصناعات المختلفة المتعلقة بها.

إن تنظيم هذا المهرجان يعكس الاهتمام بقطاع النباتات الطبية والعطرية في مصر، ويساهم في تعزيز الوعي العام حول فوائد هذه النباتات وأهميتها الاقتصادية، ويعطي الفرصة للمزارعين لتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون في تطوير القطاع.

تم خلال المهرجان عرض عدد كبير من النباتات الطبية والعطرية وتم عرض أيضًا منتجات متنوعة مصنوعة من هذه النباتات،

محافظ الوادي الجديد يشارك بمهرجان "النباتات الطبية والعطرية" بالفيوم

محافظ الوادي الجديد يشارك بمهرجان "النباتات الطبية والعطرية" بالفيوم

محافظ الوادي الجديد يشارك بمهرجان "النباتات الطبية والعطرية" بالفيوم