مدارس إدارة باريس التعليمية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد بأن مدارس إدارة باريس التعليمية بدأت في التحضير لاستقبال طلابها للعام الدراسي الجديد 2024/2023. تعتبر هذه المدارس جزءًا من مدارس مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، وتعمل على توفير بيئة تعليمية حديثة ومتقدمة لطلابها.

يأتي ذلك في اطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليمات الصادرة من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وباشراف حنان مجدى نائب المحافظ

تهدف مدارس الوادي الجديد إلى توفير تجربة تعليمية شاملة ومتنوعة للطلاب، تركز على تطوير مهاراتهم الأكاديمية والابتكارية والاجتماعية. ولتحقيق ذلك، يتم إعداد خطة تعليمية شاملة تستند إلى المناهج الدراسية الحديثة وأفضل الممارسات التعليمية.

تشمل تجهيزات مدارس الوادي الجديد للعام الدراسي الجديد مجموعة متنوعة من العناصر، بدءًا من المرافق الحديثة والمجهزة بأحدث التقنيات التعليمية. ستكون الفصول الدراسية مجهزة بالكاميرات والشاشات التفاعلية وأجهزة الكمبيوتر لتعزيز التعلم المبتكر والتفاعل بين الطلاب والمعلمين.

كما ستوفر المدارس المختبرات المجهزة تجهيزًا كاملاً لرحلة الاكتشاف العلمي، حيث سيتاح للطلاب الفرصة للتعلم والتجربة والابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وبهدف تشجيع الفضول والاستكشاف، ستكون المكتبة مجهزة بمجموعة واسعة من الكتب والموارد التعليمية المتنوعة.

بالإضافة إلى ذلك، ستحرص المدارس على توفير برامج خارجية متنوعة للطلاب، مثل الرحلات الميدانية وورش العمل والأنشطة الثقافية والرياضية. يهدف ذلك إلى تعزيز الجوانب الشخصية والاجتماعية للطلاب، فضلاً عن توفير بيئة تعليمية ممتعة ومحفزة.

على الصعيد الإداري، ستعمل إدارة مدارس الوادي الجديد على توظيف فريق تعليمي مؤهل ومتفانٍ في تقديم أفضل مستوى من التعليم والرعاية للطلاب. وسيتم تقديم دورات تدريبية مستمرة للمعلمين لتعزيز مهاراتهم التعليمية وتطويرها، وضمان أن يكونوا على دراية بأحدث المنهجيات التعليمية.

باختصار، تستعد مدارس الوادي الجديد لاستقبال طلابها للعام الدراسي الجديد 2024/2023 بتجهيزات حديثة وبرامج تعليمية متميزة. وتسعى هذه المدارس إلى توفير بيئة تعليمية تحفز الطلاب على التفوق والابتكار والنجاح في حياتهم الأكاديمية والشخصية.

مدارس إدارة باريس التعليمية بدأت تستعد لاستقبال طلابها للعام الدراسي الجديد

مدارس إدارة باريس التعليمية بدأت تستعد لاستقبال طلابها للعام الدراسي الجديد

مدارس إدارة باريس التعليمية بدأت تستعد لاستقبال طلابها للعام الدراسي الجديد

مدارس إدارة باريس التعليمية بدأت تستعد لاستقبال طلابها للعام الدراسي الجديد

مدارس إدارة باريس التعليمية بدأت تستعد لاستقبال طلابها للعام الدراسي الجديد

مدارس إدارة باريس التعليمية بدأت تستعد لاستقبال طلابها للعام الدراسي الجديد

مدارس إدارة باريس التعليمية بدأت تستعد لاستقبال طلابها للعام الدراسي الجديد

مدارس إدارة باريس التعليمية بدأت تستعد لاستقبال طلابها للعام الدراسي الجديد

مدارس إدارة باريس التعليمية بدأت تستعد لاستقبال طلابها للعام الدراسي الجديد

مدارس إدارة باريس التعليمية بدأت تستعد لاستقبال طلابها للعام الدراسي الجديد

مدارس إدارة باريس التعليمية بدأت تستعد لاستقبال طلابها للعام الدراسي الجديد

مدارس إدارة باريس التعليمية بدأت تستعد لاستقبال طلابها للعام الدراسي الجديد

مدارس إدارة باريس التعليمية بدأت تستعد لاستقبال طلابها للعام الدراسي الجديد

مدارس إدارة باريس التعليمية بدأت تستعد لاستقبال طلابها للعام الدراسي الجديد

مدارس إدارة باريس التعليمية بدأت تستعد لاستقبال طلابها للعام الدراسي الجديد

مدارس إدارة باريس التعليمية بدأت تستعد لاستقبال طلابها للعام الدراسي الجديد

مدارس إدارة باريس التعليمية بدأت تستعد لاستقبال طلابها للعام الدراسي الجديد

مدارس إدارة باريس التعليمية بدأت تستعد لاستقبال طلابها للعام الدراسي الجديد

مدارس إدارة باريس التعليمية بدأت تستعد لاستقبال طلابها للعام الدراسي الجديد