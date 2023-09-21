التعادل يحسم مواجهة الزمالك وبيراميدز في لقاء درامي

حسمت نتيحة التعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق، مواجهة الزمالك وبيراميدز، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة لحساب منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.





تقدم بيراميدز بالهدف الأول عبر لاعبه عبدالله السعيد من تسديدة متقنة عبر ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 24، لُينهي شوطه الأول بتلك النتيجة، قبل أن يعود الزمالك مع بداية الشوط الثاني ويدرك نبيل عماد دونجا هدف التعادل للأبيض في الدقيقة 56، ثم عاد إبراهيما ناداي ليسجل ثاني أهداف الزمالك عند الدقيقة 61.

نجح رمضان صبحي في خطف هدف التعادل لبيراميدز عند الدقيقة 77، ليعود باللقاء إلى نقطة البداية وينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق.

تشكيل الفريقين:

وبدأ بيراميدز اللقاء بكل من:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع : علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ.

في خط الوسط : مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبدالله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين.

في الهجوم: فيستون ماييلي.

بينما جاء تشكيل الزمالك في بداية المواجهة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

في الدفاع: مصطفى الزناري- محمود علاء- حمزة المثلوثي.

في الوسط: محمد عبدالشافي- عمرو السيسي- عمر جابر- محمد أشرف "روقا"- سيد عبدالله.

في الهجوم: ناصر منسي- أحمد عبدالرحيم "إيشو".