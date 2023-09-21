كثرة شرب الماء يشكل خطرا على صحتك.. دراسة توضح

تعتبر مياه الشرب صحية ويتم الاستماع باستمرار إلى النصائح المتعلقة باستخدامها بالإضافة إلى التوصيات المتعلقة بأسلوب حياة صحي ومع ذلك، يحذر الأطباء من أن شرب الكثير من الماء يمكن أن يكون خطيرًا على صحتك مثل عدم شرب ما يكفي منه.

الماء الزائد يشكل خطرا على جسم الإنسان وصحته مثل الجفاف، وفقا لحكم الخبراء في Business Insider ووفقا للخبراء، يجب على الشخص البالغ العادي أن يشرب حوالي 3 لترات من الماء يوميا للحفاظ على صحة جيدة، ولكن يجب أن نتذكر أن الكلى تعمل في وضع معين ومن الخطر الإفراط في تحميلها بالماء، ويمكن للكلى أن تتعامل بسهولة مع حمولة لا تتجاوز 800-1000 مل من الماء في الساعة.

إذا كنت تشرب الكثير من الماء وتجاوزت هذا الإجراء، فيمكن أن تتأثر صحة الشخص بشكل خطير بسبب حقيقة أن جسمه سيبدأ في تراكم السوائل وبسبب هذا، فإن خطر الجفاف الزائد سيزداد على الفور، ووفقا للأطباء، فإن تناول كميات كبيرة من الماء يؤدي إلى تضخم الخلايا في الأنسجة والأعضاء، مما يساهم في حالة تعرف باسم "التسمم المائي".

يتميز هذا التسمم بترسب السوائل في الأنسجة الدهنية والعضلات، ويشير الأطباء إلى أن مثل هذه الحالة خطيرة في المقام الأول بسبب عواقبها الصحية.

وفي هذه الحالة ينخفض ​​مستوى الصوديوم في الدم، مما يؤثر على تنظيم الجسم لضغط الدم، وحذر العلماء من أن الناس قد يعانون من النعاس والصداع وانخفاض الوظيفة الإدراكية وتلف الدماغ.

ووفقا لهم، على خلفية وجود فائض من الماء، يمكن أن تكون الاضطرابات في بنية الدماغ خطيرة للغاية بحيث يمكن أن ينتهي كل شيء بالموت.