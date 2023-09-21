في 5 دقائق .. الزمالك يعادل ويتقدم بالنتيجة أمام بيراميدز

نجح نادي الزمالك في معادلة النتيجة والتقدم أمام بيراميدز، خلال مجريات الشوط الثاني من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة، لحساب منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.



جاء الهدف الأول للأبيض من تسديدة قوية متقنة عبر اللاعب نبيل عماد دونجا في الدقيقة 56، لتصبح النتيجة تعادلاً إيجابيًا بهدف لمثله ، قبل أن ينجح إبراهيما ناداي في التقدم للأبيض بثاني الأهداف عند الدقيقة 61 ، ليعطي الزمالك التقدم في النتيجة بثنائية لهدف.

وجاء تشكيل بيراميدز في بداية اللقاء كما يأتي :

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع : علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ.

في خط الوسط : مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبدالله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين.

في الهجوم: فيستون ماييلي.

بينما ضم تشكيل الزمالك في بداية اللقاء كما يأتي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

في الدفاع: مصطفى الزناري- محمود علاء- حمزة المثلوثي.

في الوسط: محمد عبدالشافي- عمرو السيسي- عمر جابر- محمد أشرف "روقا"- سيد عبدالله.

في الهجوم: ناصر منسي- أحمد عبدالرحيم "إيشو".

