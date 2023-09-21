الوادي الجديد تنطم برنامج تدريبى تنشيطى لمعلمى الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم في الوادي الجديد، عن تنظيم فعاليات برنامج تدريب تنشيطي لمعلمي الصفوف الأولى في الإدارات التعليمية الخمس في المحافظة. يتم ذلك بالتعاون المشترك بين إدارتي التعليم الابتدائي والتدريب في المديرية، وموجهي الصفوف الأولى. يستهدف البرنامج معلمي الصفوف الأولى في تخصصات اللغة العربية والرياضيات ومتعدد التخصصات.

يأتي ذلك في اطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليمات الصادرة من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وباشراف حنان مجدى نائب المحافظ

تهدف هذه الفعاليات التدريبية إلى تعزيز قدرات ومهارات معلمي الصفوف الأولى في تدريس وتنمية قدرات الطلاب. سيتضمن البرنامج سلسلة من الورش العمل التفاعلية والجلسات التعليمية النقاشية، التي ستركز على أحدث الإستراتيجيات التعليمية وأساليب التدريس الفعالة.

سيكون للمعلمين فرصة لمشاركة الأفكار والتجارب مع زملائهم، وتبادل المعرفة والمهارات في مجال التدريس. سوف يتم تقديم نماذج عملية وتطبيقات تعليمية تساعد المعلمين على تحسين كفاءتهم التعليمية وقدرتهم على التفاعل مع طلابهم وتحفيزهم بطرق مبتكرة ومبسطة.

من المقرر أن تُنظم الفعاليات في المدارس التي تستقبل طلاب الصف الأول، حيث ستتم زيارة المدارس وتوفير بيئة تعليمية ومختبرات مجهزة بالأدوات والموارد التعليمية اللازمة. سوف يكون هناك أيضًا عروض متنوعة للتدريب وورش العمل، مما سيعزز تفاعل المعلمين ويساهم في زيادة معرفتهم وثقافتهم التعليمية.

تعتبر هذه الفعاليات فرصة ذهبية لمعلمي الصفوف الأولى في الوادي الجديد لتطوير أنفسهم وتعزيز خبراتهم التعليمية. ستساهم هذه الدورات التدريبية في تحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم في المحافظة وتؤثر بشكل إيجابي على تحصيل وتطور الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، ستعزز هذه الفعاليات التعاون والتفاعل بين المعلمين والموجهين وإدارة التعليم الابتدائي، مما يؤدي إلى تحسين بيئة التعلم في المدارس وتعزيز التحصيل الأكاديمي للطلاب.

تعليم الوادي الجديد ينطم برنامج تدريبى تنشيطى لمعلمى الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية

تعليم الوادي الجديد ينطم برنامج تدريبى تنشيطى لمعلمى الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية

تعليم الوادي الجديد ينطم برنامج تدريبى تنشيطى لمعلمى الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية

تعليم الوادي الجديد ينطم برنامج تدريبى تنشيطى لمعلمى الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية

تعليم الوادي الجديد ينطم برنامج تدريبى تنشيطى لمعلمى الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية

تعليم الوادي الجديد ينطم برنامج تدريبى تنشيطى لمعلمى الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية

تعليم الوادي الجديد ينطم برنامج تدريبى تنشيطى لمعلمى الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية

تعليم الوادي الجديد ينطم برنامج تدريبى تنشيطى لمعلمى الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية

تعليم الوادي الجديد ينطم برنامج تدريبى تنشيطى لمعلمى الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية

تعليم الوادي الجديد ينطم برنامج تدريبى تنشيطى لمعلمى الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية