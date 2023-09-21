الوادي الجديد: تخفيض المصروفات الدراسية بالمدرسة الرسمية الدولية

تقدم محافظة الوادي الجديد، مبادرة جديدة تهدف إلى تسهيل عملية قبول الطلاب في المدارس الرسمية الدولية (IPS) منها النزول بالسن لتلاميذ رياض الاطفال المستوي الاول وقبول التحويل من المدارس الحكومية ( عربي ولغات ) لتلاميذ رياض الاطفال المستوي الثاني وتلاميذ الصف الاول الابتدائي. وتأتي هذه المبادرة استجابة لمطالب العديد من أولياء الأمور الذين يعانون من صعوبات مالية في توفير تكاليف التعليم لأبنائهم.

يأتي ذلك في اطار التنسيق بين محافظة الوادي الجديد وقطاع المدارس الرسمية الدولية عن استثناء ابناء المحافظة المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الرسمية (IPS) من بعض شروط التقديم بالمدرسة وذلك استجابة لمطالب العديد من اولياء الامور واتاحة الفرصة لاكبر عدد من الطلاب

تقدم المحافظة بخطوة إيجابية من خلال استثناء بعض الشروط التقديم المعمول بها في المدرسة الرسمية (IPS). وهذا يعني أن أبناء المحافظة سيتمكنون من الالتحاق بالمدرسة دون الحاجة إلى توفير جميع المستندات والمعايير الأخرى التي تعتاد المدرسة على طلابها.

وفي ضوء هذه المبادرة، تطلب المحافظة من الأهالي التقدم وتقديم طلبات القبول والاستفادة من هذه الفرصة المميزة من خلال الرابط التالي : اضغط هنا

تتيح المبادرة لأولياء الأمور فرصة لخفض المصروفات الدراسية بنسب تتراوح من 25٪ إلى 50٪. وهذا يعني أن الطلاب سيستفيدون من توفير كبير في تكاليف التعليم، مما يساهم في تشجيع المزيد من الأسر على ارسال أبنائهم إلى هذه المدرسة المرموقة.

هذه المبادرة هي جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة الوادي الجديد لتحسين قطاع التعليم وتوفير فرص دراسية متميزة للشباب في المنطقة. ومن خلال تخفيض المصروفات الدراسية وتبسيط عملية التقديم، تسعى المحافظة إلى تحقيق هدفها في تعزيز التعليم وتوفير فرص متكافئة للجميع.

لذا، يتمنى المسؤولون في محافظة الوادي الجديد على الأهالي التفاعل مع هذه المبادرة وتقديم طلبات الالتحاق بأبنائهم في المدرسة الرسمية (IPS). إنها فرصة لا تعوض للحصول على تعليم عالي الجودة بتكلفة معقولة.