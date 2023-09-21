الزراعة تعلن عن ارتفاع أسعار القطن المصري بالمزاد الأول لهذا الموسم

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، عن ارتفاع أسعار القطن المصري في المزاد الأول لهذا الموسم، حيث وصل سعر قنطار القطن الزهر من الوجه القبلي إلى 9510 جنيهات، وقنطار القطن الزهر من الوجه البحري إلى 11720 جنيهًا.

المزاد بمبنى نقابة الزراعيين

وعقد المزاد بمبنى نقابة الزراعيين بمحافظة الفيوم، بحضور عدد كبير من رؤساء شركات تجارة الأقطان، ومندوبي التعاونيات والجمعيات، وعدد من المزارعين، وسط فرحة المزارعين بهذه الأسعار.

وأكد الدكتور عبد الناصر رضوان، مدير معهد القطن، أن ما حدث في المزاد الأول للقطن هذا الموسم هو انتصار لمنظومة التسويق الجديدة التي بدأتها الدولة منذ موسم 2019، وتهدف إلى القضاء على السماسرة والجلابين، وربط سعر القطن المصري داخليا بسعره في الأسواق العالمية، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية وزيادة ربحية المزارعين.

وتوقع رضوان زيادة في المساحات المنزرعة من القطن الموسم القادم، نظرًا لارتفاع الأسعار، حيث تم زراعة مساحة 55 ألف فدان اكثار هذا الموسم تمثل جميع الأصناف الموجودة على الخريطة الصنفية لانتاج كميات من البذرة والتقاوي المنتقاة التي تكفي لزراعة كل المساحات المستهدف زراعتها الموسم القادم 2024 بأعلى نقاوة وراثية.

جدير بالذكر أن الصنف الجديد جيزة 98 تم زراعته لأول مرة في مركز دار السلام بمحافظة سوهاج هذا الموسم في مساحة 85 فدان، ويتميز هذا الصنف بتحمل درجات الحرارة العالية، ومعدل الحليج المرتفع، والكفاءة الإنتاجية العالية.