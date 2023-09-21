أسبوع تدريبي جديد لـ "ابدأ حلمك" على مسرح قصر ثقافة موط

في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بدأ أسبوع جديد من التدريبات المكثفة لمشروع "ابدأ حلمك"، وهو أحد المشروعات الفنية التي تهدف إلى اكتشاف وتأهيل الممثل الشامل وتدريبه على فنون المسرح في محافظة الوادي الجديد، عاصمة الثقافة المصرية، على مسرح قصر ثقافة موط حيث يتم تدريب المشتركين على التمثيل والغناء والرقص، وذلك تحت إشراف مدربين ومخرجين متميزين في هذا المجال.

تركز التدريبات الموسيقية في هذا الأسبوع على تدريب المشاركين مع المايسترو حسام حسني. يقوم المايسترو حسني بمراجعة الأغاني التي تم تدريب الشباب عليها وتعليمهم تقنيات الموسيقى وإتقان الأداء الموسيقي. يتضمن البرنامج أغاني تراثية من مختلف الثقافات المصرية، بالإضافة إلى أغاني الصعيد والواحات والوطنية.

وتقام هذه التدريبات في إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، وبحضور المخرج خالد أبو ضيف، المدير الإقليمي للمشروع.

ينظم هذا المشروع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وبإشراف الدكتور هاني كمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة، وبإدارة المخرج أحمد طه، المدير الفني للمشروع.

قام المخرج محسن سعيد أيضًا بمراجعة الرباعيات لصلاح جاهين ومربعات ابن عروس، ومراجعة الاستعراضات والرقصات والأداء التمثيلي.

تندرج هذه التدريبات في إطار برنامج "ابدأ حلمك" الذي يهدف إلى تطوير المواهب الفنية والتمكين الفني للشباب في مجال التمثيل وفنون المسرح. تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية لاكتشاف المواهب الشابة وتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا ممثلين شاملين ومحترفين.

تهدف هذه التدريبات إلى نمو وتطوير المشاركين في الموسيقى وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم الفنية. كما توفر فرصة للشباب للتعلم من خبراء موسيقى محترفين والتعرف على تقنيات جديدة في المجال. وتعزز الهوية الثقافية للشباب وتساعدهم على تحقيق طموحاتهم الفنية.

تتواصل هذه التدريبات المكثفة لأسابيع عدة مع مجموعة متنوعة من المدربين والفنانين البارزين في مجالات فنون المسرح والتمثيل، لضمان الحصول على تجربة تدريبية شاملة ومتكاملة للمشاركين في مشروع "ابدأ حلمك". وتتضمن التدريبات أيضًا ورش عمل فنية وجلسات مناقشة وتحليل لأداء المشاركين.

من المتوقع أن تكون هذه التدريبات ذات أثر إيجابي كبير على المشاركين وستمكنهم من النمو والتطور الفني، وربما تفتح لهم فرصًا في مجال الأعمال الفنية المستقبلية والمشاركة في العروض المسرحية والأفلام والمهرجانات الفنية.

مشروع "ابدأ حلمك" فرصة ممتازة للشباب الموهوب



ويعتبر مشروع "ابدأ حلمك" فرصة ممتازة للشباب الموهوب إلى تحقيق أحلامهم وتطوير قدراتهم الفنية والابتكارية، وإلى الانضمام إلى الساحة الفنية في مصر والعالم العربي، ولهذا يتم تقديم كافة المساعدات والتسهيلات اللازمة للمشاركين في هذا المشروع من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة.

أسبوع تدريبي جديد لـ "ابدأ حلمك" على مسرح قصر ثقافة موط

أسبوع تدريبي جديد لـ "ابدأ حلمك" على مسرح قصر ثقافة موط

أسبوع تدريبي جديد لـ "ابدأ حلمك" على مسرح قصر ثقافة موط

أسبوع تدريبي جديد لـ "ابدأ حلمك" على مسرح قصر ثقافة موط

أسبوع تدريبي جديد لـ "ابدأ حلمك" على مسرح قصر ثقافة موط

أسبوع تدريبي جديد لـ "ابدأ حلمك" على مسرح قصر ثقافة موط

أسبوع تدريبي جديد لـ "ابدأ حلمك" على مسرح قصر ثقافة موط

أسبوع تدريبي جديد لـ "ابدأ حلمك" على مسرح قصر ثقافة موط

أسبوع تدريبي جديد لـ "ابدأ حلمك" على مسرح قصر ثقافة موط

أسبوع تدريبي جديد لـ "ابدأ حلمك" على مسرح قصر ثقافة موط