ضبط 31 مخالفة في حملات تموينية بمركز المحلة

تابع اللواء أركان حرب عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الخميس، أعمال الحملة المكبرة للمرور على المحال والاسواق التجارية والمطاعم والمخابز بمركز المحلة

وأكد رئيس المدينة، أن الحملة تضمنت مشاركة مسئولى التموين و الهيئة القومية لسلامة الغذاء و إدارة الطب البيطري و الإدارة الصحية بالمحلة الكبرى و إدارة بناء وتنمية القرية و قامت اللجنة بالمرور على المحلات والمطاعم والأسواق التجارية بقرى الهياتم و كفر فياله وكفر حجازى نطاق الوحدات المحلية لشبرابابل و الهياتم و ذلك لمراقبة أسعار السلع ومقارنتها بفواتير الشراء وتاريخ صلاحية المنتج ومدى مطابقته للممواصفات.

وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفات بعدد (26) محضر لمحلات و مخابز بلدية من وزن و مواصفات ونظافة و عدم إعلان و شهادة صحية و بيع بأزيد من السعر الرسمى و (3) محاضر لحوم مذبوحة خارج المجازر و (2) محاضر اعدام منتجات منتهية الصلاحية ( زيوت و منتجات غذائية )

يذكر أن هذه الحملات تأتى فى إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين و رصد جميع المخالفات للمحلات و المطاعم و المقاهي من قبل اللجنة المشكلة من التموين و الصحة و الطب البيطري بالتنسيق مع رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى و قد جاءت بمشاركة الأستاذ حازم طه مدير إدارة التموين بمركز المحلة و الأستاذة أمينة نصار من إدارة بناء و تنمية القرية و الأستاذ إبراهيم حشيش رئيس وحدة الهياتم و الأستاذة أمانى محمد رئيسة وحدة شبرابابل و الأستاذة هبه رأفت مديرة الرصد الميدانى و الأستاذ صبحى حماد و الأستاذ محمود فاروق من الإدارة الصحية و سلامة الغذاء و الأستاذ أيمن عبد الرازق و الأستاذ طارق شعيب من إدارة التموين و الدكتورة نسرين عبد الله من الطب البيطرى