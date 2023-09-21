وليد فواز يشارك في مسلسلي "العودة" و"صوت وصورة"

يشارك الفنان وليد فواز، فى بطولة مسلسل"العودة" الذي يتم تصويره حاليا بقيادة المخرج أحمد حسن، ويجسد "فواز" خلال العمل شخصية جديدة تمامًا عن ما قدمه من قبل من خلال دور طبيب صيدلي.

وكان انطلق تصوير مسلسل “العودة” بطولة الفنان شريف سلامة والذى يناقش قضية هامة من قضايا صعيد مصر والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.

وتم تغيير اسم المسلسل للمرة الثانية ليصبح “العودة” بدلًا من “منجم دهب”.

وكانت أعلنت أسرة مسلسل “كف مريم” تغيير اسمه إلى “منجم ذهب” بطولة الفنان شريف سلامة، وذلك قبل أيام من انطلاق التصوير، إذْ ينطلق العمل مطلع الأسبوع المقبل بعد فترة من التحضيرات، وذلك للعرض على إحدى قنوات المتحدة قبل نهاية العام الحالي.

كما يشارك الفنان وليد فواز فى مسلسل "صوت وصورة" الذي يواصل تصويره خلال الفترة الحالية أيضًا، أمام النجمة حنان مطاوع، بقيادة المخرج محمود عبد التواب "توبة".

بدأت النجمة حنان مطاوع تصوير دورها فى مسلسلها الجديد “صوت وصورة” الذي من المقرر أن تخوض به ماراثون رمضان 2024.

وجمعت المشاهد الأولي حنان مطاوع ونجلاء بدر، وهو من إخراج توبة، وتـأليف محمد سليمان عبد المالك، وسيتم عرض المسلسل عبر إحدي شاشات مجموعة قنوات المتحدة وجاري حاليا استكمال باقي فريق العمل.

ويخوض بطولة المسلسل عدد من النجوم منهم صدقى صخر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلانى، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلانى، وآدم الشرقاوى وعدد آخر من الممثلين سيتم الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة.

وكانت طمأنت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بعد تداول الكثير من الأخبارعن خضوعها لعملية جراحية خلال الأيام الماضية، لإزالة الغدة الدرقية.

حنان مطاوع تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

ونشرت حنان مطاوع فيديو عبر حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديو الشهير "إنستجرام"، قالت إنها أجرت العملية منذ شهر، مشيرة إلى أنها تحسنت حالتها الصحية، واستأنفت نشاطها الفني بتصوير أحدث أعمالها هابي هالوين

وشكرت حنان مطاوع، خلال الفيديو، جمهورها الذي حرص على الاطمئنان على صحتها بعد أزمتها الصحية الأخيرة، مؤكدة أنها اضطرت لاستئصال الغدة بعد نصيحة جميع الدكاترة المعالجة لها بضرورة إزالتها.

يذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "وعود سخية".

آخر أعمال وليد فواز الدرامية

وكان وليد فواز، تألق في موسم دراما رمضان الماضي من خلال دورين مختلفين تمامًا، ما بين التاريخي في "رسالة الإمام" والإرهابي في ملحمة "الكتيبة 101"، ونال إشادة واسعة من الجمهور والنقاد.