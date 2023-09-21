سيف العسيري يشدو في احتفال نقابة الصحفيين برواد المهنة



شارك الفنان الشاب سيف العسيري ابن محافظة اسيوط و نجل الكاتب الصحفي محمود العسيري مساعد تحرير جريدة الجمهورية يرافقه عازفا الاورج أحمد الجوهري وياسين العربي، من قصر ثقافة احمد بهاء الدين باسيوط في الحفل الفني الذي اقيم بنقابة الصحفيين ضمن فقرات الاحتفال الشهري بعيد ميلاد رواد المهنة بالغي سن الستين المُقيدين في جدولي المعاشات والمشتغلين، مواليد شهر سبتمبر والذي نظمته لجنة المعاشات بقيادة الكاتب الصحفي ايمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة روزاليوسف

حيث قدم سيف العسيري بصحبة فرقته الموسيقية عدد من الاغاني والتي لاقت فرحة وابتهاجا على وجوه الحاضرين والتي اهدوها لرواد المهنة تقديرا لهم حضر الاحتفال حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين والكاتبه الصحفية سمية العجوز بوكالة انباء الشرق الاوسط والدكتور مدحت رشدي الصحفي باخبار اليوم والشاعر الكبير الامير صابر وعدد كبير من المكرمين من رواد المهنة

كانت لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين بقيادة الكاتب الصحفي ايمن عبدالمجيد قد نظمت حفل عيد ميلاد رواد المهنة مواليد شهر سبتمبر داخل مبنى نقابة الصحفيين تضمن الاحتفال تكريم رواد المهنة وتقديم عدد من الفقرات حيث قدم المُطرب الشاب سيف العسيري وعازفا الاورج ياسين العربي وأحمد الجوهري عدد من اغاني الزمن الجميل وقدم الشاعر الأمير صابر عضو اتخاد الكتاب و الشاعر أحمد حشيش نجل الزميل إبراهيم حشيش والشاعر مصطفى عبدالخالق رئيس رابطة الرواد عدد من القصائد الشعرية المتميزة وفي نهاية الحفل تم توزيع شهادت التقدير على رواد المهنة



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