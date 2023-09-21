مدارس إدارة الخارجة التعليمية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

تابع المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد استعدادات مدارس إدارة الخارجة التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2023.

يأتي ذلك في اطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليمات الصادرة من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وباشراف حنان مجدى نائب المحافظ.

وتؤكد لجان المتابعة الميدانية بان مدارس ادارة الخارجة التعليمية تستعد بكل حماس وإبداع لاستقبال العام الدراسي الجديد ففي هذا الوقت من كل عام، تتزين المدارس وتجمل بمظهر جديد يلبي احتياجات الطلاب والمعلمين على حد سواء.

يعمل الفريق التعليمي والإداري بجد لتنظيم وتجهيز المدارس بأحدث التقنيات التعليمية والمرافق الحديثة. فمن خلال تحديث وتحسين الأجهزة والمعدات المتاحة في الفصول الدراسية، يهدف الفريق إلى تحقيق أفضل تجربة تعليمية للطلاب.

بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على تحسين البيئة المدرسية لتكون جميلة وملهمة. فالألوان الزاهية واللوحات الجدارية والزينة الملائمة لعمر الطلاب تساهم في خلق جو حضاري وجذاب في المدرسة. تضفي النباتات الخضراء والزهور الجمالية لمسة طبيعية وتهدئة على المكان، بالإضافة إلى ذلك، يعمل الفريق التعليمي على إعداد برامج وأنشطة مثيرة للاهتمام للطلاب خلال العام الدراسي الجديد، حيث يهدفون إلى توفير فرص تعليمية شاملة تشمل التفكير النقدي والمهارات العلمية والثقافية والفنية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيم النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية لتعزيز روح الفريق والانتماء للطلاب.

يؤكد وكيل التعليم بالوادى الجديد على أهمية توفير بيئة تعليمية إيجابية ومحفزة لتعزيز التعلم وتطوير الطلاب. وبالتالي، يتم العمل بجدية لضمان تحقيق أعلى مستوى من المظهر الجمالي والحضاري داخل المدارس لخلق بيئة تعليمية مثالية وملهمة.

وبهذا الشكل، ينتظر طلاب إدارة الخارجة التعليمية انطلاقة ناجحة في العام الدراسي الجديد، حيث ستكون المدارس جاهزة لاستقبالهم بأفضل حالاتها ومظهرها. من المؤكد أن الجهود المبذولة في تجهيز المدارس وتزيينها ستلقى الاستحسان والتقدير من قبل الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.

لذا، نتمنى لجميع الطلاب عامًا دراسيًا مليئًا بالنجاح والتفوق في إدارة الخارجة التعليمية.

مدارس ادارة الخارجة التعليمية تستعد بكل حماس وإبداع لاستقبال العام الدراسي الجديد

مدارس ادارة الخارجة التعليمية تستعد بكل حماس وإبداع لاستقبال العام الدراسي الجديد

مدارس ادارة الخارجة التعليمية تستعد بكل حماس وإبداع لاستقبال العام الدراسي الجديد

مدارس ادارة الخارجة التعليمية تستعد بكل حماس وإبداع لاستقبال العام الدراسي الجديد

مدارس ادارة الخارجة التعليمية تستعد بكل حماس وإبداع لاستقبال العام الدراسي الجديد

مدارس ادارة الخارجة التعليمية تستعد بكل حماس وإبداع لاستقبال العام الدراسي الجديد

مدارس ادارة الخارجة التعليمية تستعد بكل حماس وإبداع لاستقبال العام الدراسي الجديد

مدارس ادارة الخارجة التعليمية تستعد بكل حماس وإبداع لاستقبال العام الدراسي الجديد

مدارس ادارة الخارجة التعليمية تستعد بكل حماس وإبداع لاستقبال العام الدراسي الجديد

مدارس ادارة الخارجة التعليمية تستعد بكل حماس وإبداع لاستقبال العام الدراسي الجديد

مدارس ادارة الخارجة التعليمية تستعد بكل حماس وإبداع لاستقبال العام الدراسي الجديد