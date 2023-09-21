ضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد فقد نفذت مكتبة الطفل والشباب ببغداد ورشة فنية لعمل تصميمات من الفوم تنفيذ أحمد أبو الحسن.

تجربة الفن والإبداع هي جزء أساسي من حياة الأطفال والشباب، وهو ما يسعى المشرفون على الفعاليات الثقافية والفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني إلى تحقيقه. واستمرارًا لهذه الجهود، نظم فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد وبتنفيذ الفنان أحمد أبو الحسن، ورشة عمل فنية في مكتبة الطفل والشباب ببغداد.

تعزيز مهارات الأطفال والشباب في الإبداع والتصميم

تهدف هذه الورشة إلى تعزيز مهارات الأطفال والشباب في الإبداع والتصميم باستخدام مادة الفوم. وتعتبر مكتبة الطفل والشباب ببغداد واحدة من المساحات الثقافية الرائدة في المنطقة، حيث يتلقى الأطفال والشباب فرصة فريدة للاستفادة من النشاطات الثقافية والفنية المنظمة في هذا المكان المتميز.

خلال الورشة، تعلم المشاركون تقنيات التصميم باستخدام الفوم، وكيفية قصه وتشكيله وتزيينه لصنع قطع فنية فريدة. يهدف ذلك الى تنمية خيالهم وإلهامهم للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم الإبداعية. كما يتيح لهم التعامل مع مادة الفوم فرصة لتطوير مهاراتهم الحركية والتعاونية، وتنمية قدراتهم الفنية والتجريبية.

تعد هذه الورشة فرصة مثالية للأطفال والشباب للتعبير عن أنفسهم وتطوير مواهبهم الفنية، وتعمل على توفير بيئة إبداعية تشجعهم على التفكير الابتكاري والتجربة المستمرة. كما تساهم في تعزيز الثقة بالنفس وتعليم قيم التعاون والتفاعل الاجتماعي بين المشاركين.

تلقى الورشة استحسانًا كبيرًا من الأطفال والشباب الذين استمتعوا بتجربة الإبداع الفني والإنتاج الخاص بأيديهم. وبفضل جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة، يتم توفير فرص مستدامة للشباب للاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية والتعلم المحفزة للابتكار والإبداع. وهذا يسهم في بناء جيل مبدع ومتميز يساهم في تطوير المجتمع والثقافة.

مكتبة الطفل والشباب ببغداد تنظم ورشة فنية لعمل تصميمات من الفوم

مكتبة الطفل والشباب ببغداد تنظم ورشة فنية لعمل تصميمات من الفوم

مكتبة الطفل والشباب ببغداد تنظم ورشة فنية لعمل تصميمات من الفوم

مكتبة الطفل والشباب ببغداد تنظم ورشة فنية لعمل تصميمات من الفوم

مكتبة الطفل والشباب ببغداد تنظم ورشة فنية لعمل تصميمات من الفوم

مكتبة الطفل والشباب ببغداد تنظم ورشة فنية لعمل تصميمات من الفوم