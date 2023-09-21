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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

طرد سفير إسرائيل بالأمم المتحدة بعد رفعه صورة مهسا أميني (شاهد)

طرد سفير إسرائيل
طرد سفير إسرائيل من الأمم المتحدة

طُرد مندوب إسرائيل  لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان من قاعة الجمعيّة العامّة بعد رفعه صورة مهسا أميني، كُتب عليها "النساء الإيرانيّات يستحقن الحرية الآن!"، أثناء إلقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كلمةً خلال أعمال الدورة الـ78 للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في نيويورك.

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ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم الخميس، لحظة طرد سفير دولة الاحتلال الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة، بعد رفعه صورة مهسا أميني خلال كلمة رئيس إيران.

 

ويظهر الفيديو، قيام سفير دولة الاحتلال برفع صورة مهسا أميني وقيام الأمن بالتدخل لطرده خارج قاعة الاجتماعات الخاصة بالأمم الامتحدة وذلك خلال خطاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وتم إخراجه من القاعة من قبل حراس الأمن.

 

وبحسب مصدر إسرائيلي، أوقف أفراد أمن الأمم المتحدة "إردان" لبضعة دقائق خارج القاعة ثم أبعدوه عن المكان.

 

جاء ذلك عقب رفع "إردان" بلافتة عليها صورة مهسا أميني، التي توفيت في أحد مراكز التوقيف الإيرانية، وكُتب على اللافتة التي لوح بها "نساء إيران يستحقن الحرية الآن".

https://www.youtube.com/shorts/f85psJ7BJek?feature=share

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