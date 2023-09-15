بريطانيا تُعاقب مسئولين إيرانيين في ذكرى وفاة مهسا أميني

قررت "الحكومة البريطانية"، فرض عقوبات على عددٍ من المسئولين الإيرانيين بينهم وزير الثقافة، ورئيس بلدية طهران عشية الذكرى الأولى لوفاة مهسا أميني، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الجمعة.

قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "إن العقوبات تتركز على صناع قرار إيرانيين بارزين مسئولين عن وضع وتطبيق قانون الحجاب الإلزامي في إيران".

تُطال العقوبات بشكل خاص وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي ونائبه محمد هاشمي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني والمتحدث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي.

وفاة مهسا أميني:

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: "إن بعد مرور عام على وفاة مهسا أميني المأساوية على أيدي شرطة الأخلاق الإيرانية، أثني على شجاعة المرأة الإيرانية وهي تواصل النضال من أجل الحريات الأساسية".

أضاف أن "العقوبات التي فرضت اليوم على المسئولين عن القوانين القمعية في إيران تبعث برسالة واضحة مفادها أن المملكة المتحدة وشركاءنا سيواصلون الوقوف إلى جانب النساء الإيرانيات وفضح القمع الذي تمارسه (إيران) على شعبها".

أوضحت وزارة الخارجية أن التدابير الجديدة تأتي في إطار عقوبات منسقة من بريطانيا وكندا وأستراليا والولايات المتحدة في الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني.