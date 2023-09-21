محافظ القاهرة يتفقد مشروع شمال الحرفيين بحي منشأة ناصر

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة مشروع شمال الحرفيين الذى تنفذه الدولة بحي منشأة ناصر، والذي يشمل مشروع عمارات سكنية وورش حرفية وأسواق للجملة، ومباني خدمية للورش.



كما يتضمن المشروع كافة الخدمات كمسجد، وقاعة مناسبات، وكنيسة، ومدرسة مَهنية، ونادى اجتماعى، ومواقف للسيارات، ومنطقة للخدمات والمبانى الحكومية كمبنى لتنمية المجتمع، ووحدة صحية، وحدة إسعاف، ووحدة إطفاء، ونقطة شرطة، وسجل مدنى.



والمشروعات التى يتم تنفيذها بحى منشأة ناصر تأتى بناء على توجيهات القيادة السياسية للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لإنشاء تلك المشروعات فى إطار جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحويلها إلى مناطق خدمية تؤدى خدمات متكاملة للمواطنين فى إطار حياة كريمة وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، استقبل وفد مقاطعة الكيب الشرقية بجنوب أفريقيا برئاسة لوبابالو أوسكار مابويانى رئيس وزراء مقاطعة الكيب الشرقية وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون وتنمية الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين في شتى المجالات بحضور السفيرة أميرة خفاجة، سكرتير أول بمكتب مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية بوزارة الخارجية.

ضم الوفد عضو المجلس التنفيذى لتنمية الريف والإصلاح الزراعى بالمقاطعة ، والعمدة التنفيذى لبلدية مباشي المحلية، والسفير جوزيه ماشمبي سفير جنوب أفريقيا ، وعدد من المسئولين بالسفارة والمقاطعة.

وأشار محافظ القاهرة خلال اللقاء إلى أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب جنوب أفريقيا مشيرًا إلى عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع بين البلدين الصديقين مصر وجنوب إفريقيا، حيث ترتبط مصر وجنوب إفريقيا بعلاقات تاريخية تعود لعام 1942 حين افتتحت أول قنصلية عامة لجنوب أفريقيا بالقاهرة .

وأكد محافظ القاهرة أن علاقات الصداقة بين البلدين ممتدة حتى وقتنا الحاضر وهو ما يبدو جليًا فى العلاقات الوطيدة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس سيريل رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا والثقة المتبادلة بينهما والصداقة والتفاهم والتعاون والتشاور وتطابق الآراء إزاء شتى شئون القارة ذات الاهتمام المشترك.

روابط الصداقة والأخوة التي تربط مصر وجنوب أفريقيا

وأضاف محافظ القاهرة أنه فضلا عن روابط الصداقة والأخوة التي تربط مصر وجنوب أفريقيا، فهناك رابط آخر متمثل في طريق القاهرة كيب تاون، الذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين عبر محور جديد يربط الشمال الأفريقى بجنوبه آملًا أن يتحول هذا الطريق إلى ممر للتنمية يضم الدول التي يمر بها.

واستعرض محافظ القاهرة مع الوفد أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها العاصمة كواحدة من أهم المدن التاريخية والتراثية على المستوى العالمي وحاضنة لحضارات مصر الفرعونية والمسيحية والإسلامية مشيرًا إلى أن مدينة القاهرة التى يزيد عمرها عن 1054 عام هي تمثيل شامل وجامع للحضارات الإنسانية مجتمعة، وتعد متحفاً مفتوحاً ونافذةً على الثقافات .

وأكد محافظ القاهرة على حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيق حياة كريمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية الشاملة فى كل ربوع الوطن ، والقضاء على المناطق غير الآمنة وتوفير مدن حديثة متكاملة الخدمات لهم فى ظل رؤية مصر ٢٠٣٠ ، مشيرًا إلى أن القاهرة تحظى بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية بها ،

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا في إنشاء المدن الذكية والحديثة فى كافة محافظات مصر وكان أهمها مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كمساعد وداعم عمراني لمدينة القاهرة مشيرًا إلى العاصمة الإدارية ستسهم فى تخفيف الضغط المرورى والسكانى عن القاهرة .

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية فى حرصها على التحديث لم تغفل فى الوقت ذاته عن تطوير القاهرة التاريخية والحفاظ عليها وإحياء تراثها ، كما نفذت الدولة شبكة طرق ونقل حديثة باعتبارها أساس التنمية والاستثمار ، بالإضافة إلى تطوير الموانى البحرية، وقناة السويس فى إطار خطة الدولة لزيادة التبادل التجارى والاستثمارات مع دول العالم.