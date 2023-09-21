يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الهلال وضمك بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الهلال وضمك بث مباشر في الدوري السعودي اليوم، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نظيره ومنافسه ضمك في واحدة من أبرز مباريات الجولة السابعة من عمر بطولة دوري روشن السعودي موسم 2023 - 2024. علي ملعب ستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضي مساء اليوم الخميس 2023.

الهلال يدخل المباراة وهو متسلح بقمة الدوري برصيد ١٦ نقطة من 6 جولات استطاع فيها الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراة واحدة ولم يتلقى أي خسارة.

بينما ضمك يقبع في نهاية جدول ترتيب الدوري بالتحديد في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط حصدها من 3 تعادلات فقط ولم يحقق أي فوز وخسر 3 مباريات أخرى.

التشكيل المتوقع للزعيم في مباراة اليوم هو “ياسين بونو، سعود عبد الحميد، ياسر الشهراني، كوليبالي، علي البليهي، روبن نيفيز، محمد كانو، ميلينكوفيتش، مالكوم، نيمار، سالم الدوسري”.

الهلال يسعى للتغلب على تأثير كبوة المباراة الأولى في دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا منذ أيام أمام نافباخور الاوزبكي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بعدما أنقذ علي البليهي الهلال من هزيمة تاريخية، واستطاع تسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

ويغيب النجم الدولي الشاب مصعب الجوير، متوسط ميدان الهلال عن لقاء ضمك، بسبب تواجده في معسكر المنتخب الوطني السعودي الأولمبي.

وتشهد قائمة الهلال اكتمال العناصر، عدا الجوير، وهو ما يصعب الأمر على البرتغالي خورخي خيسوس، في اختيار قائمة المواجهة.

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وكان فريق الهلال قد سقط في فخ تعادل مثير، بهدف لكل فريق، مع نافباخور نامانجان الأوزبكي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا 2023/2024.

كما شهدت المواجهة الأخيرة هبوطًا كبيرًا في مستوى اللاعبين وسط أخطاء دفاعية متكررة مع غياب التمرير الصحيح في الثلث الأخير من الملعب، ليظهر انقسام في الهلال حول رحيل خيسوس أو إعطائه فرصة أخرى لتصحيح المسار في المواجهات المقبلة.

وفجرت صحيفة "سبورت" مفاجأة نارية بشأن إمكانية حدوث خلاف مرتقب بين خورخي خيسوس ولاعبه نيمار دا سيلفا، بسبب امتلاك كليهما شخصية قوية تسعى لفرض "سلطتها" على الفريق، وهو ما قد يتسبب بحدوث تعارض وخلاف في الفترة المقبلة.

ما طرق حجز تذاكر مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي 2024؟

يمكنك حجز تذاكر مباراة الهلال وضمك في الجولة السابعة من الدوري السعودي من خلال طريقة واحدة، هو الموقع المخصص لتذاكر مباريات نادي ضمك.

ما أسعار تذاكر مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي 2024؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي من 30 ريالاً للفئة الأقل، أما الدرجة الأعلى فيبلغ سعرها 130 ريالاً.

أسعار تذاكر الهلال وضمك

الدرجة الموحدة : 30 ريالاً.

: 30 ريالاً. الدرجة الفضية : 100 ريالاً.

: 100 ريالاً. الدرجة الذهبية: 130 ريالاً.

متى موعد مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي 2024؟

موعد مباراة الهلال وضمك في الجولة السابعة من الدوري السعودي هو الخميس 21 سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.