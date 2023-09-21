الزمالك يظهر بالزي الجديد أمام بيراميدز في الدوري المصري"بالصور"

يظهر مساء اليوم الخميس فريق الزمالك بالزي الجديد في لقاء بيراميدز بمباراة نارية على استعدادا للدوري المصري.

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كشف شركة القمصان الراعية لنادي الزمالك عن القميص الزمالك الجديد في فيديو ترويجي لجماهير الزمالك قبل لقاء بيراميدز.

وكانت الشركة أعلنت عن التيشرت الأساسي والاحتياطي في صباح يوم الخميس قبل انطلاق الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في افتتاحية الدوري المصري الممتاز.

ويرغب كتيبة الزمالك تحت قيادة خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق لمصالحة جماهير الزمالك بعد الخسارة الأخيرة أمام بطل جيبوتي في كأس الكونفدرالية بالفوز على بيراميدز ليكون دفعه معنوية في بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

تنطلق أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الخميس في تمام الساعة ٧ مساء بتوقيت القاهرة و ٧ مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية و ٨ مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري المصري

تذاع مباراة الزمالك وبيراميدز على قنوات أون تايم سبورت ١ بتعليق حاتم بطيشة و أيمن الكاشف.