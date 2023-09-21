تنظيم عرض فنون تلقائية من قبل فرقة التلقائين في قصر ثقافة موط، ضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل. تعتبر فرقة التلقائين واحدة من الجماعات الفنية التي تمتاز بأداء فنونها على الفور وبشكل مباشر، دون تحضير مسبق.

شهدت فعالية الفنون التلقائية في قصر ثقافة موط من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من محبي الفن والثقافة، حيث تم تقديم مجموعة متنوعة من الأداءات المسرحية والموسيقية والبصرية. تأتي هذه العروض الفنية بمبادرة من فرقة التلقائين لتعزيز الثقافة والفن في المنطقة وتشجيع المواهب الشابة في مجالات العرض المسرحي والتصميم البصري والعزف الموسيقي.

قدم أعضاء فرقة التلقائين عروضًا فنية رائعة استطاعوا من خلالها تفاعل مباشر مع الجمهور وإيصال رسائلهم الفنية بطريقة مبتكرة ومثيرة. تنوعت استعراضاتهم بين العروض المسرحية الكوميدية والدرامية، إلى العروض الموسيقية المبتكرة التي تعتمد على الاستعانة بآلات موسيقية متنوعة وتنسيقات صوتية فريدة.

وقد تم تنظيم هذا الحدث الفني بالتعاون بين فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد وفرقة التلقائين التي تحظى بتقدير كبير في المجال الفني بالمنطقة. يهدف مثل هذا العرض الفني إلى تشجيع المواهب المحلية وتنمية قدرات الشباب في مجال الفنون التلقائية وإظهار التنوع الثقافي الغني في الوسط الصعيدي.

تعكس هذه الفعاليات الثقافية والفنية التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة في تعزيز الفنون والثقافة في جميع أنحاء البلاد، وتوفير منصات للمواهب المبدعة لتعريض إبداعاتهم والتواصل مع الجمهور.

قصر ثقافة موط ينظم عرض فنون تلقائية لفرقة التلقائين بالداخلة

قصر ثقافة موط ينظم عرض فنون تلقائية لفرقة التلقائين بالداخلة

قصر ثقافة موط ينظم عرض فنون تلقائية لفرقة التلقائين بالداخلة

قصر ثقافة موط ينظم عرض فنون تلقائية لفرقة التلقائين بالداخلة

قصر ثقافة موط ينظم عرض فنون تلقائية لفرقة التلقائين بالداخلة