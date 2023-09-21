عمرو وهبة أمام رانيا يوسف في "قائمة الأماني"

تعاقد الفنان عمرو وهبة على المشاركة فى مسلسل "قائمة الأماني" للفنان شريف منير تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت وإنتاج كريم أبو ذكرى، والمقرر بدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة للعرض في موسم الأوف سيزون على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، مع الفنانة رانيا يوسف.

و يواصل عمرو وهبة تصوير دوره في مسلسل "صوت وصورة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية الشهر المقبل، والعمل بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلانى، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلانى، وآدم الشرقاوى وصدقى صخر وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال عمرو وهبة مسلسل "حكايات جروب الدفعة" المكونة من 15 حلقة والذى تم عرضه على قناة ON في شهر فبراير الماضى، ومن بطولة شيرى عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داود، أحمد ماجد، صفاء الطوخى، تامر شلتوت، سامح السيد، ايمان الشريف، وئام مجدى، أسامة الهادى، بسمة نبيل، فاطمة محمد على، محمد دسوقى، ماركو ادوارد، كريم صبحى، بسنت حاتم.

وكانت بدأت النجمة حنان مطاوع تصوير دورها فى مسلسلها الجديد “صوت وصورة” الذي من المقرر أن تخوض به ماراثون رمضان 2024.

وجمعت المشاهد الأولي حنان مطاوع ونجلاء بدر، وهو من إخراج توبة، وتـأليف محمد سليمان عبد المالك، وسيتم عرض المسلسل عبر إحدي شاشات مجموعة قنوات المتحدة وجاري حاليا استكمال باقي فريق العمل.

ويخوض بطولة المسلسل عدد من النجوم منهم صدقى صخر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلانى، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلانى، وآدم الشرقاوى وعدد آخر من الممثلين سيتم الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة.

وكانت طمأنت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بعد تداول الكثير من الأخبارعن خضوعها لعملية جراحية خلال الأيام الماضية، لإزالة الغدة الدرقية.

حنان مطاوع تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

ونشرت حنان مطاوع فيديو عبر حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديو الشهير "إنستجرام"، قالت إنها أجرت العملية منذ شهر، مشيرة إلى أنها تحسنت حالتها الصحية، واستأنفت نشاطها الفني بتصوير أحدث أعمالها هابي هالوين

وشكرت حنان مطاوع، خلال الفيديو، جمهورها الذي حرص على الاطمئنان على صحتها بعد أزمتها الصحية الأخيرة، مؤكدة أنها اضطرت لاستئصال الغدة بعد نصيحة جميع الدكاترة المعالجة لها بضرورة إزالتها.

يذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "وعود سخية".

وكشفت حنان مطاوع تفاصيل دورها في المسلسل، قائلة: "دوري في العمل مفاجأة، لافتة إلى أنها تجسد دور فتاة تدعى "سخية" ويحدث لها تحولات كبيرة في شخصيتها بسبب الظلم والقهر الذي ستتعرض له خلال الأحداث، مشيرة إلى أنه دور جديد ومختلف بالنسبة لها، معربة عن تحمسها الشديد لعرض العمل خلال موسم رمضان، ومتابعة ردود أفعال جمهورها التي تحرص على معرفة رأيه في كل عمل فني لها.

كما شاركت حنان مطاوع أيضًا في السباق الرمضاني 2023 بمسلسل “سره الباتع”، وتقدم حنان شخصية ريفية تحب أحمد السعدني خلال أحداث العمل، ويضم العديد من النجوم أبرزهم، أحمد فهمي، ريم مصطفى، حسين فهمي، محمود قابيل، شمس الكويتية، وعدد آخر من الفنانين، العمل تأليف وإخراج خالد يوسف، وعن رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس.

ويعد آخر عمل شاركت فيه حنان مطاوع هو مسلسل “وجوه”، وعرض في رمضان 2022، وضم العديد من النجوم، أبرزهم، محمود عبد المغني، هالة فاخر، عابد عناني، رانيا الملاح، وعدد آخر من الفنانين، المسلسل تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج معتز حسام.

تدور أحداثه العمل حول قصتين: وش تالت، وميتافرس، تقدم وش تالت قصة طبيبة تخرج من السجن لتبدأ رحلة بحث عن ابنتها ورحلة مواجهة مرض الذهان، أما في ميتافرس، ترفض البطلة الحياة في الواقع، وتقتحم العالم الافتراضي لتنتقم لنفسها من أعدائها.