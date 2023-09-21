محمد حماقي يلتقي جمهوره في موسم الكويت.. الليلة

يستعد النجم محمد حماقي لإحياء أولى حفلات موسم الكويت على مسرح الأرينا الليلة.

ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغانيه التي يحبها جمهوره ويتفاعل معها، كما تشاركه الحفل الفنانة العراقية أصيل همام.

يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفل غنائي فى الإسكندرية 30 سبتمبر الجاري، ليختتم به موسم حفلاته الغنائية الصيفية.

حرص الفنان محمد حماقي، على الترويج لحفله المقرر إحياؤه آخر الشهر الجاري في الإسكندرية.

وشارك حماقي البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه قائلا: جاهزين.

ويعد هذا الحفل الأول لمحمد حماقي بالإسكندرية خلال فترة الصيف؛ إذ يقام في أحد الفنادق الكبرى هناك، وكان حماقي أحيا عدة حفلات غنائية خلال الموسم الحالي في دول عربية من بينها تونس والأردن.

وكان حرص الفنان محمد حماقي، على مشاركة جمهوره فيديو من حفله بقرطاج والذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر التريند ورفع شعار كامل العدد.

حيث كتب حماقي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلًا: «حفلة قرطاج بصوتكم.. وظهر حماقي خلال الحفل وهو يغني مع الجمهور دون موسيقى وتفاعل معه الجمهور بالتصفيق والغناء».

ومن المقرر أن يقام حفل محمد حماقي داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة الإسكندرية.

أسعار تذاكر الحفل:

الفئة الأولى Limited FANBIT بمبلغ 550 جنيها مصريا.

الفئة الثانية VIP بمبلغ 375 جنيها مصريا.

الفئة الثالثة والأخيرة REGULAR بمبلغ 275 جنيها مصريا.

ومن المقرر أن يقدم خلال حفل محمد حماقي باقة مميزة من أجمل أغنياته أبرزها: "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلوموني"، "يا ستار"، ومن أغاني ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى"، و"قالوا عنك"، وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.

وكانت تصدرت أغنية “إيه السعادة دي” للفنان محمد حماقي تريند يوتيوب، وذلك بعد تحقيقها مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية “إيه السعادة دي" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل.

وكان أبدى النجم محمد حماقي سعادته بحفله الذي أحياه فى الأردن، والذي رفع شعار كامل العدد.

وشارك محمد حماقي جمهوره صورًا من الحفل وعلق عليها قائلا: شكرًا للأردن على الترحيب الحار والوقت الرائع.

وكان أحيا النجم محمد حماقي حفلا غنائيا في الأردن رفع شعار كامل وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه الشهيرة منها «زيها مين ولا ملامة، م البداية، أحلى حاجة فيكي وهوا دا حبيبي وجمالها استثنائي وأم الدنيا وأدرنالين وقلبي حبك جدا.

وكان طرح النجم محمد حماقي، أغنية جديدة بعنوان “دلعنا كتير”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يويتوب، وذلك ضمن أغاني ألبومه التي يطرحها كل 15 يومًا، على مدار موسم أغاني صيف 2023.